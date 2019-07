Come fare per rivedere, in streaming on demand, la prima puntata di Battiti Live 2019? Ecco qui il video Mediaset del 10 luglio, completo dell’intera prima tappa di Vieste, trasmessa ieri sera in tv, nel prime time di Italia 1. Nell’appuntamento di ieri sera, infatti, i padroni di casa dell’evento, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, hanno accolto sul palco, uno ad uno e con scaletta alla mano, i non pochi cantanti arruolati nel cast del programma per nuove esibizioni: da Giusy Ferrari a Irama, passando per Mahmood, Il Volo e tanti altri.

La prossima tappa di Battiti Live sarà quella di Brindisi e andrà in onda mercoledì 17 luglio.