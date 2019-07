La musica dell’estate torna ad accendersi su Italia 1 con la nuova edizione di Battiti Live, il concerto organizzato da Radio Norba e condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Ecco le anticipazioni e i cantanti della prima puntata di Vista trasmessa mercoledì 10 luglio 2019 su Italia 1.

Battiti Live 2019 a Vieste, prima puntata

Ci siamo. La grande musica di Battiti Live 2019 è pronta ad infiammare l’estate 2019. Cinque imperdibili prime serate da cinque piazze italiane condotte da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci in compagnia di tutti i cantanti del momento.

Mercoledì 10 luglio alle ore 21.20 in prima serata su Italia 1 andrà in onda la prima puntata registrata lo scorso 30 giugno presso la rotonda di Marina piccola di Vieste. Una grande serata in compagnia di alcuni cantanti della musica italiana pronti a rispondere anche alle domande del pubblico. I presenti, infatti, hanno potuto fare delle domande ai propri beniamini tramite l’inviata Mariasole Pollio. Non solo, durante la serata sul palco si è fatto notare anche il corpo di ballo capitanato da Federica Posca con la partecipazione di Bryan Ramirez, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Battiti Live 2019 a Vieste: i cantanti

Ma passiamo alla musica. Durante la prima serata del Battiti Live 2019 sul palcoscenico allestito presso la rotonda di Marina piccola di Vieste si sono alternati alcuni protagonisti della musica italiana. Dal vincitore di Sanremo 2019 Mahmood ai tre tenori de Il Volo, da Gigi D’Alessio a Giusy Ferreri con Takagi & Ketra. E ancora: Gué Pequeno, Boomdabash, Irama, Elodie, Levante, Mondo Marcio, Fred De Palma con Ana Mena, Luchè, Gabry Ponte.

Battiti Live 2019, prossimi appuntamenti

Vieste è stato solo il primo appuntamento dell’edizione 2019 dei Battiti Live. La manifestazione canora dell’estate organizzata da Radio Norba proseguirà nei prossimi giorni con quattro imperdibili concerti live: il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi il mercoledì in prima serata su Italia 1!