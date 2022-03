Lunedì 14 marzo, durante la Finale del Grande Fratello Vip, ad alzare la coppa della vincitrice è stata Jessica Selassiè, una delle tre principesse etiopi che sono entrare a settembre. Jessica partita in sordina, silenziosa e taciturna dopo Natale ha cambiato decisamente atteggiamento. Sicuramente l’avvicinamento con Barù Gaetani d’Aragona l’ha fatta amare al grande pubblico che spera che tra i due nasca una storia d’amore. Cosa è successo dunque, ora che i riflettori del reality show si sono spenti? Scopriamolo assieme.

Barù ha chiamato Jessica dopo la vittoria del Grande Fratello Vip? Nascerà una storia tra loro?

Il pubblico si è appassionato ai Jerù, ovvero la ship che spera nasca tra due dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Naturalmente ci riferiamo a Jessica Selassiè e Barù Gaetani d’Aragona.

I due molto vicini e complici all’interno del programma non hanno avuto effusioni in pubblico, né si sono dati quel famoso bacio che chiedevano tutti: dal conduttore Signorini che faceva il tifo per loro, fino ai milioni di followers che hanno sperato fino all’ultimo che tra loro scattasse non solo il bacio ma una bella storia d’amore.

Barù ha sempre dichiarato che dentro la Casa di Cinecittà non voleva “complicazioni” amorose ma che forse fuori, la principessa avrebbe potuto in un qualche modo destare il suo interesse. In molti confessionali il nobile infatti ha detto: “Jessica è una bellissima donna, mi piacerebbe fare sesso con lei, però poi s’innamora e non voglio complicazioni in questo gioco”.

Barù non voleva storie dentro la Casa del GF Vip: avrà cambiato idea ora che è fuori?

Il nobile ha continuato dicendo che forse una volta finito il reality e fuori dai riflettori l’amicizia con Jessica si sarebbe potuta tramutare in un interesse e forse anche in una storia. Sarà veramente così? Bene, ora Barù e Jessica sono fuori dal GF Vip: si saranno visti?

Al momento non arrivano notizie positive in tal senso: sappiamo solo che Barù immediatamente dopo la proclamazione di Jessica come vincitrice si è dileguato dagli studi e la prima cosa che ha fatto uscendo dal reality è stata andare al mare che lui ama moltissimo. Lo testimoniano alcune Storie Instagram in cui il nobile ha ripreso le onde del mare che sbattono sulla battigia.

Sui social spuntano indizi tra i due: i fans divisi

Ma non solo!!Sempre Su Instagram Barù ha pubblicato una foto con l’aglio dentro una scarpa, mentre Jessica la bottiglia del Santero. I fan più attenti dicono che siano dei messaggi in codice ma ci sono altri invece che sono stanchi di questa ipotetica storia, mai nata.

Ecco cosa scrivono alcuni fan: “basta con questa Jessica, basta l’ha soffocato dentro la casa”; mentre altri: “Tu pubblichi l’aglio lei pubblica il santero!!! telepatici anche separati! Insomma, la storia d’amore (nascerà mai?) tra i due appassiona decisamente il pubblico che non perde nessun indizio per capire se i due sono veramente insieme oppure no.

A voi piacerebbe che i due si innamorassero?