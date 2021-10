Barbara Palombelli a Verissimo è tornata a parlare della bufera mediatica che l’ha investita qualche settimana fa. La giornalista e conduttrice ha spiegato ciò che pensa del femminicidio e cosa le interessa analizzare per capire come combattere il problema. La Palombelli ha poi parlato delle sue figlie, del suo rapporto con il compagno e ha ricevuto un bellissimo video messaggio da Rita Dalla Chiesa con i suoi complimenti.

Barbara Palombelli a Verissimo: “Mi interessa capire cosa accade prima”

Le sue parole sul femminicidio, durante una puntata di forum, hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica. Sui social è stata pesantemente attaccata da tutti. Tornando sull’argomento Barbara Palombelli a Verissimo ha detto: “Quando un giornalista non riesce a farsi capire deve scusarsi, io l’ho fatto e lo voglio rifare ancora se ce ne fosse bisogno“. La giornalista e conduttrice ha poi aggiunto: “I principi e la libertà di pensiero vanno difesi dalle campagne di aggressione. Questo non vale solo per me, vale per tutti i cittadini. Io posso difendermi e ho ormai una corazza“.

Cosa accade sui social? “Ogni giorno c’è un plotone di esecuzione, ogni giorno c’è una vittima salvo poi dimenticarsi di tutto il giorno dopo“.

A Silvia Toffanin che le ha chiesto cosa pensa oggi sull’argomento e cosa direbbe ora dopo quanto accaduto, la Palombelli ha detto: “Oggi direi semplicemente che del femminicidio mi interessa tantissimo capire il prima, dove si può fermare la violenza prima, se queste donne, che saranno poi vittima, possono cambiare il destino del loro compagno. Dal punto di vista del tribunale di forum e di tutti i tribunali bisogna aiutare le donne ad accendere i riflettori a capire cosa succede prima“.

Barbara Palombelli e Rita Dalla Chiesa: nessuna lite fra le due

Barbara Palombelli a Verissimo ha ricevuto una bellissima sorpresa. Quale? Il video messaggio di Rita Dalla Chiesa che ha sottolineato che non hanno mai litigato. Non c’è nessuna tensione. Rita, nonostante tutto, non riesce a guardarla a Forum, perché non riesce a guardare un “amore insieme ad un’altra”, ma la segue sempre la sera a Stasera Italia. Le due in passato hanno condiviso bei momenti che continueranno a portare nel cuore.

Barbara ha conosciuto Rita quando ancora stava insieme a Fabrizio Frizzi. La giornalista ha raccontato di come, a casa di amici in comune, li abbia incontrati in un momento speciale e abbia trascorso con loro poi alcuni momenti felici della loro giovinezza.

La Palombelli ha infine specificato di essere arrivata a Forum dopo che Rita aveva annunciato di andarsene per via del contratto con La7.

