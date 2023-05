Barbara Mercurio, una delle protagoniste di Un Posto al Sole, aspetta un bambino. L’attrice, che nella soap di Rai 3 interpreta Luciana, nella puntata di ieri ha comunicato a Roberto Ferri di essere incinta. Una notizia che in realtà è vera, dato che Barbara Mercurio aspetta un bambino anche nella vita reale. Ma scopriamo insieme chi è l’attrice.

Un posto al Sole, Barbara Mercurio incinta nella soap e nella vita reale

Barbara Mercurio inizia la sua carriera come cantante. Nella soap di Rai 3 ‘Un Posto al Sole‘ interpreta il ruolo di Luciana, la segretaria dei Cantieri Flegrei Palladini. Il suo personaggio, a differenza di Lara, non è un’arrivista. Al contrario, Luciana è una donna molto disponibile e buona che negli anni si è fatta amare da Marina. Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 18 maggio, Luciana ha comunicato a Roberto Ferri di essere incinta.

“Luciana è una bellissima notizia, congratulazioni! E come procede la gravidanza?. Sono sicuro che la signora Giordano sarà felicissima della notizia“. Pronta la replica di Luciana:

“I primi tre mesi sono trascorsi benissimo, il bambino cresce e io mi sento benissimo“.

Anche nella vita reale, l’attrice aspetta un bambino. Sul suo profilo instagram infatti è possibile trovare alcune foto del pancione che cresce.

La carriera dell’attrice

Barbara Mercurio è una delle co-protagonista del videoclip “Mehari Verde” di Nando Misuraca, dedicato al giornalista ucciso dalla camorra Giancarlo Siani. Il cantautore diventerà poi il padre del suo bambino. Studia recitazione presso il Centro sperimentale di Cinematografia di Milano, l’Ars Educational Schools di Londra, l’SDM di Milano e Arteinscena di Prato. Parallelamente coltiva anche la sua passione per il canto studiando doppiaggio presso la Melody Music School di Roma.

Prima di entrare a far parte del team di ‘Un Posto al Sole‘ con il ruolo di Luciana ha lavorato in alcuni spettacoli teatrali come “Il grande Dan” e “Occhi gettati“. Per il San Carlo interpreta alcune opere liriche come “La Bohème” e “Turandot“. Attualmente è responsabile amministrativa e della formazione didattica del progetto Suono Libero Music.