Barbara d’Urso, torna sull’ammiraglia Mediaset il prossimo settembre per affrontare la nuova stagione tv con ben tre programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live non è la D’Urso . Quindi confermati i suoi 3 programmi tramite un tweet di Mediaset che zittisce le voci contrarie che volevano Miss Caffeucci fuori dai palinsesti del Biscione.

Barbara D’urso torna a settembre con i suoi tre programmi per la stagione televisiva 2020-2021

Barbara d’Urso è sicuramente uno dei volti di punta Mediaset e stando alle voci circolate in rete la conduttrice napoletana sarebbe sparita dai palinsesti per la nuova stagione televisiva lasciando in eredità i suoi programmi ad Alfonso Signorini. Ma l’azienda ci tiene a precisare che non è affatto vero e tramite l’account Twitter ufficiale si è reso noto che la conduttrice è stata riconfermata al timone di suoi tre programmi, mettendo a tacere le malelingue che volevano la D’Urso fuori dai giochi.

Barbara d’Urso al timone dei suoi tre programmi televisivi Mediaset

“Barbara d’Urso partirà con Pomeriggio 5 il 7 settembre, con Live-Non è la d’Urso e Domenica Live il 13 settembre. Così, per chiarire”: è questo il tweet apparso su Qui_Mediaset, account Twitter ufficiale dell’azienda televisiva.

Barbara d'Urso partirà con @pomeriggio5 il 7 settembre, con @LiveNoneladUrso e @domenicalive il 13 settembre. Così, per chiarire. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 16, 2020

Insomma, questo post dall’account ufficiale Mediaset dovrebbe mettere a tacere le voci lanciate da Maggio e Dagospia secondo cui la conduttrice avrebbe dovuto rinunciare a due dei suoi programmi (Live non è la D’Urso e Domenica Live) per dare spazio ad Alfonso Signorini, che tornerà a settembre con il Grande Fratello Vip 5.

Una replica alle insinuazioni o semplice strategia per non scoprire troppo in fretta le carte dell’azienda? Beh, aldilà del gossip di insinuazioni e notizie lanciate come scoop l’unica certezza è che Carmelita torna a settembre dopo la pausa estiva. Nostra signora della faccette andrà in ferie il prossimo 21 giugno – ultima puntata di Live non è la D’Urso – per tornare più in forma che mai, il 7 settembre con Pomeriggio Cinque e il 13 settembre con Domenica Live e Live non è la D’Urso.

Già qualche settimana fa Barbara d’Urso ha messo tutti a tacere

Prima dell’intervento di Mediaset la stessa d’Urso aveva dichiarato che sarebbe tornata a settembre frenando il gossip su un suo allontanamento dall’azienda.