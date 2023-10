Barbara D’Urso si racconta in una lunga intervista al quotidiano La Stampa. La conduttrice ha parlato dei suoi progetti lavorativi e del suo ritorno in Tv. Dopo i viaggi delle scorse settimane a Londra e a Parigi, la conduttrice è rientrata in Italia perché il prossimo venerdì 3 novembre sarà al Teatro Alfieri, di Torino, con il suo spettacolo di grande successo dal titolo “Taxi a due piazze”, commedia di Ray Cooney che, nella versione da lei interpretata, diretta da Chiara Noschese, vede il ribaltamento dei ruoli della commedia originale.

Barbara D’Urso: “Non è tempo di andare in pensione, potrei tornare in tv”

L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque sarà ancora una volta la donna protagonista della commedia, tassista bigama che vive sul filo del rasoio per non farsi scoprire. Sullo spettacolo Barbara D’Urso confessa: “Cercavo un testo per tornare a teatro. Di proposte ne avevo avute, ma questa era quella giusta”. Nel corso dell’intervista la conduttrice e attrice non ha escluso un suo ritorno in tv, senza però specificare su quale rete e con quale progetto televisivo.

Le parole di Barbara D’Urso sul suo ritorno in tv

Sicuramente Barbara D’Urso, è una professionista che sa far parlare di sé anche quando non è in tv. La conduttrice sa come tenersi impegnata: oltre al lavoro infatti, non rinuncia alle sue mille passioni e agli hobby. “Il ballo è una passione che ho fin da piccola. Da anni prendo lezioni di classica e moderna, due volte a settimana e le documento su Instagram. Come tutte le passioni, la coltivo per puro piacere e non perché serve. Anche se al lavoro si potrebbe applicare. Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza. Però, non fate illazioni” – ha detto la conduttrice.

Il futuro in tv

La conduttrice ha rivelato che, oltre al teatro, oggi lavora “in silenzio su tante cose”, la pensione non è assolutamente nei piani: “Il futuro? Lo vedo bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, Amiche mie, sono stata la prima ad aprire uno spazio Metadurso sul Metaverso. Con un’amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro”. Nonostante i tanti impegni che la vedono impegnata a 360°, Barbara D’Urso non esclude un ritorno in Tv: “Poi tornerò… In tv? È probabile”.

Barbara D’Urso e l’affetto dei fan

“Se mi aspettavo che il teatro sarebbe diventato così importante? La tournée era stata pensata per incastrarsi con gli impegni televisivi” – ha sottolineato durante l’intervista Barbara D’Urso, ed ha aggiunto – “Questo per dire che il teatro era importante anche prima, gli dedicavo tutto il tempo e l’impegno che potevo. Ho moltissimo da fare”.

Dopo gli spettacoli, oggi Barbara D’Urso, si arricchisce con l’affetto di centinaia di fan che la aspettano fuori dal teatro: “Li trovo fuori dal teatro che mi aspettano. Sono 100, 150 persone, tutte con un pensiero gentile, un regalino. Ti trasmettono un’emozione e una forza totale”.