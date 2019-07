In occasione del Gay Pride tenutosi il 29 giugno, anche Barbara d’Urso ha voluto dire la sua e lo ha fatto attraverso le IG Stories. La celebre conduttrice di innumerevoli programmi Mediaset, ha colpito i suoi seguaci per la foto postata nella quale la si vede ricoperta di schiuma da barba e intenta a radersi il volto. In realtà si è trattato solamente di una posa studiata ad hoc per essere in tema con la giornata dedicata agli omosessuali. Il tutto corredato di un lungo messaggio in cui Barbara parla di se stessa e dice di avere la testa omosessuale.

Barbara d’Urso si schiera per i diritti gay: il post su Instagram spiazza

‘Sono per la libertà di decidere del proprio corpo e dei sentimenti’

Inizia così il messaggio di Barbara d’Urso pubblicato nelle sue Stories. Come ben sappiamo, la conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live, Grande Fratello e Live- Non è la d’Urso, è da sempre dalla parte degli omosessuali. Dunque, in occasione del Gay Pride, la napoletana non poteva non dire la sua e lo ha fatto attraverso il suo profilo ufficiale di IG dove lei stessa ha ribadito di schierarsi per i diritti gay.

Ebbene, la presentatrice ha fatto presente che seppur abbia un corpo femminile, la sua testa è omosessuale, cioè è libera come un gay e come una lesbica. Per tale ragione Barbara d’Urso non accetta chi afferma che due persone omosessuali sono malate ed ha ricordato che la famiglia è dove c’è l’amore.

Spopola ‘Dolceamaro’, la colonna sonora del Milano Pride Parade

Ma non è tutto. Durante la giornata del Gay Pride, a Milano si è tenuta una lunga e colorata sfilata. Come colonna sonora è stata scelta la canzone di Barbara d’Urso e di Cristiano Malgioglio, ‘Dolceamaro’. Tale gesto ha reso ben felice la conduttrice di Pomeriggio 5 la quale si è definita orgogliosa.