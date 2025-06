Barbara D’Urso tornerà presto in tv. A confermarlo è stata lei in un’intervista al Corriere della Sera. Proprio qualche giorno fa, in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026 il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore aveva fatto chiarezza spiegando che sul tavolo c’era un progetto: “Ti confermo alcuni progetti che riguardano i vari talent da Barbara D’Urso ad altri ma…non è detto che questi titoli possano andare in porto. E’ semplicemente una fase primordiale di analisi di alcuni titoli”.

Barbara D’Urso torna in tv: quale programma condurrà e quando andrà in onda?

I rumors più recenti parlavano di un programma di genere emotainment ispirato all’indimenticabile Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà. E invece la D’Urso al Corriere della Sera ha smentito e puntualizzato: “È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è fare quattro o cinque puntate, il venerdì sera, in Prime Time su Rai Uno. Ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà al sabato. Tutto quadra”.

Barbara D’Urso è lontana dalla tv da lungo tempo. Sporadiche le sue apparizioni televisive, tra cui l’ospitata a Domenica In da Mara Venier e quella a Ballando con le Stelle dove è stata ballerina per una notte riscuotendo grande successo. Proprio in queste settimane il nome della conduttrice era stato ventilato in riferimento alla prossima edizione del talent show di Raiuno. Sembra infatti che Milly Carlucci stia facendo carte false per averla nel cast.

Intercettata da noi di SuperGuida TV, alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, la Carlucci ha risposto in maniera criptica: “Questo è il bello di fare i casting di Ballando con le Stelle. Nei mesi prima tutti ti fanno proposte, si fanno ipotesi: alcune sono nate, altre sono morte, altre ancora confermate. Continuate a seguirci”. Sicuramente la D’Urso in veste di concorrente sarebbe perfetta considerata anche la sua passione per il ballo. Scendere in pista potrebbe essere un’occasione per mostrare un’altra Barbara rispetto a quella che il pubblico conosce già.

Nonostante manchi dalla tv da due anni, il pubblico continua a dimostrarle un affetto costante. Barbara D’Urso ha raccontato che molte persone la fermano per strada facendole la stessa domanda: “Il pubblico che ho coltivato in questi 50 anni di carriera mi supporta in una maniera incredibile, mi ferma per strada, mi chiede perché non torno, mi dice che è una ingiustizia. Paradossalmente, il mio non esserci è stato più forte della mia presenza”. Non possiamo prevedere cosa riserverà il futuro per lei, ma una cosa è chiara: Barbara D’Urso dimostra di avere ancora pieno controllo dell’arte di sfruttare la televisione a suo vantaggio ed è un peccato che una professionista di questo calibro sia fuori dai giochi.