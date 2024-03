Una domenica ricca di grandi interviste, forse le più attese dell’intero palinsesto televisivo, quella di oggi 3 marzo 2024. Un mese quello da poco iniziato che appunto, nella prima settimana e nello stesso giorno ci regala due grandi esclusive: Barbara D’Urso ospite a Domenica In da Mara Venier e Chiara Ferragni ospite a Che Tempo che fa da Fabio Fazio.

Barbara D’Urso ospite a Domenica In: l’intervista rilasciata a Mara Venier

In attesa di scoprire cosa dirà Chiara Ferragni a Che tempo che fa, in onda stasera in prima serata su NOVE, ci dedichiamo all’intervista che Barbara D’Urso ha rilasciato all’amica Mara Venier nel salotto di Domenica In, andata in onda oggi pomeriggio, domenica 3 marzo 2024, su Rai1.

C’era molta attesa in merito alla prima apparizione televisiva di Barbara D’Urso dopo l’addio a Pomeriggio Cinque e a Mediaset. In molti si sono chiesti in questi mesi a chi avrebbe rilasciato la prima intervista televisiva. Le ipotesi erano appunto Domenica In di Mara Venier o Belve di Francesca Fagnani.

Il destino televisivo della conduttrice

Da mesi, sul destino televisivo di Barbara D’Urso, si rincorrono le voci di un possibile approdo in Rai, smentito poi dall’amministratore delegato Roberto Sergio. Voci che però sono tornate nuovamente a circolare in queste ore. Quello che è certo, è che la D’Urso ha trascorso un lungo periodo a Londra, a quanto pare per perfezionare il suo inglese. Voci di addetti ai lavori la vorrebbero impegnata anche sul set di una nuova serie Netflix di sei puntate dove la conduttrice interpreterebbe il ruolo di una detective. Sempre in questi giorni sono circolate indiscrezioni su un possibile approdo di Barbara a Tv8.

Le parole di Barbara D’Urso

Nel salotto di Domenica In, Barbara D’Urso si racconta per la prima volta in tv dopo aver lasciato l’azienda televisiva che per molti anni è stata la sua casa. A Mara Venier, amica di lunga data, la conduttrice parte a bomba e dice: “Non vado in tv da nove mesi e un giorno, oggi è come se fosse un parto per me. Sono qui, in Rai, dove ho iniziato e dove sono stata per 22 anni. La vita ti sorprende sempre. Sono serena, anche professionalmente”.

"Non ho ancora elaborato il lutto e il dolore per come mi hanno strappato da Mediaset" #Domenicain pic.twitter.com/YAeJnbP7fA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 3, 2024

Parlando poi dell’addio a Mediaset la conduttrice dice: “Il dolore per quello che mi è accaduto c’è ancora. E’ stata la modalità con cui sono stata strappata da quello che era la mia vita. A Mediaset sono stata 23 anni e per 16 sono andata in diretta tutti i giorni. L’azienda mi ha dato tanto e io ho dato tantissimo. Anche durante il Covid, quando tutti stavano a casa, io ho continuato la mia trasmissione per tenere compagnia agli italiani, farli cantare sul balcone ed informarli sulla pandemia. Non voglio parlare di quello che è accaduto, oggi deve essere una festa. perché tutto si chiarisce prima o poi”.

La Venier la rassicura dicendole che prima o poi si chiarirà con i vertici dell’azienda: “La guerra è terribile in ogni ambito – sottolinea la padrona di casa – e noi vogliamo la pace”