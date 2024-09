Barbarà D’Urso approda in Rai! L’ex volto di punta di Mediaset arriverà sulla prima rete della tv di Stato nel noto show del sabato sera Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci. La storica conduttrice di programmi di successo come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, sarà Ballerina per una notte del grande show di successo di Rai1.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2024: ecco quando

Milly Carlucci ha ‘strappato’ il sì di Barbara D’Urso per Ballando con le Stelle 2024. L’ex volto del gruppo televisivo Mediaset parteciperà per la prima volta allo show del sabato sera in onda su Rai 1, in veste di ballerina per una notte nella seconda puntata di sabato 5 ottobre. A confermare la notizia che circola da tempo è la stessa Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del programma.

La trattativa

A quanto pare, in un primo momento Milly l’avrebbe voluta come concorrente mentre Barbara auspicava al ruolo di giurata. Alla fine è stata trovata una terza soluzione: un’ospitata in pista per una sera in qualità di Ballerina per una notte. La trattativa tra le due conduttrici sarebbe avvenuta questa estate.

Chi segue Barbara D’Urso sui suoi canali social sa bene che l’ex conduttrice di Canale 5 è una grande appassionata di ballo. La D’Urso segue infatti da diversi anni lezioni private di tango e altri balli da sala. A Ballando con le stelle Barbara ci sarebbe stata benissimo in veste di concorrente.

Barbara D’Urso: da quanto tempo non va in tv?

Scendere in pista in un format rodato e di successo come Ballando con le Stelle sarebbe stata l’occasione giusta per mostrare al pubblico una nuova Barbara rispetto a quella che era solito vedere su Canale 5. La sua partecipazione a Ballando con le stelle è senza ombra di dubbio un modo per dire “io sono qui”. Barbara manca in tv dalla sua ultima ospitata a Domenica in dove si è raccontata a 360° nel salotto dell’amica Mara Venier.