Barbara D’Urso se la ride sui social. Tutta colpa, si fa per dire, dell’ultima imitazione tv che diverte anche la stessa conduttrice di Canale 5. Ma chi è che la omaggia e che riesce addirittura a strapparle più di un sorriso?

Barbara D’Urso, l’imitazione in tv fa ridere anche la conduttrice. Il Video

Nelle recenti stories pubblicate sui suoi profili social, si possono ascoltare le risate di Barbara D’Urso. Il motivo? Ieri sera, in seconda serata su Rete 4, durante lo spettacolo teatrale La Presidente, un’attrice del Bagaglino l’ha omaggiata con una riuscita imitazione.

In effetti, il tono di voce dell’imitatrice pare ricordare molto quello della “padrona di casa” di Pomeriggio 5, sul palco dello show di Pingitore immortalata con testi che sembrano somigliare, non poco, ai “lanci” della presentatrice di Canale 5.

Le immagini riprese sui social, infatti, sono quelle di una finta Barbara D’Urso che annuncia un “complotto” contro Valeria Marini, da poco eletta Presidente della Repubblica Italiana e già vittima di una “cospirazione” da parte di alcuni politici.

L’imitatrice chiede “un bicchiere d’acqua” per la showgirl, i capelli finiscono dietro alle orecchie e si continua a ripetere, a mo’ di intercalare, la parola “pare”. Quindi, dopo l’ennesima “notizia choc”, la scena si conclude con la conduttrice portata via con la forza.

Morgana Giovannetti: chi è l’attrice del Bagaglino che imita Barbara D’Urso

Ma chi è l’attrice che imita Barbara D’Urso in tv? Beh, il suo nome e cognome corrispondono a quelli di Morgana Giovannetti, imitatrice di 36 anni già nota al pubblico televisivo.

Nata a Roma il 20 settembre 1984, Morgana è nel cast de Il Bagaglino sin da quando era una bambina. Dopo l’esordio a Stasera mi butto, Pingitore la vide e la volle in spettacoli come Bucce di banane e Champagne.

Oltre al teatro, però, nel 2012 è arrivato anche il successo in radio con la canzone Pulcino Pio, ancora oggi molto ricordata in tema di tormentoni. Insomma, fossimo in Milly Carlucci la chiameremmo per Ballando con le Stelle o Il Cantante Mascherato. Voi che dite?