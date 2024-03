Ancora un Sabato sera all’insegna del divertimento e della risata su Rete 4, che a partire dalle 21.25 del 16 Marzo trasmetterà Banana Joe, uno dei film più celebri fra tutti quelli che vedono protagonista Bud Spencer. E’ una delle poche pellicole in cui il simpatico e corpulento attore non è in coppia con il collega e amico Terence Hill, ma la piacevolezza non viene meno e per un’ora e mezza si ride di gusto, fra mitiche scazzottate e gag esilaranti.

Nonostante la leggerezza tuttavia, Banana Joe rappresenta anche una denuncia, per quanto velata di ironia, sulla speculazione edilizia, la politica corrotta e la burocrazia cavillosa e inefficiente. Volete saperne di più? Le curiosità più interessanti le trovate di seguito.

Banana Joe: la trama in breve e il cast

Ci troviamo in una non meglio identificata Repubblica sudamericana. Qui Joe, un bravo ed onesto commerciante di banane che aiuta gli indigeni, dà fastidio ai burocrati affaristi del Paese. Affiancano il sempre bravissimo Bud Spencer anche, fra gli altri, Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi e Gunther Philipp.

Le principali curiosità sul film

Banana Joe è un film comico del 1982 diretto da Steno. Queste sono le curiosità più interessanti da sapere sul suo conto: