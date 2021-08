Sabato 4 settembre debutta in chiaro un delizioso musical spagnolo costruito attorno ai grandi successi di Raffaella Carrà, quali “Fiesta”, “Rumore”, “Tuca tuca” e la canzone del titolo del film, “Ballo Ballo”. Prima del film, Rai1 ricorda l’icona della tv con una puntata speciale di “Techeteche”, seguita dal film appunto.

“Ballo Ballo” il musical spagnolo sui successi di Raffaella Carrà

Un musical scandito dalle note delle più belle canzoni di Raffaella Carrà (che appare anche in un breve cameo). La protagonista Maria, è l’attrice spagnola, Ingrid Garcia Jonsson, che interpreta una giovane ragazza spagnola che dopo aver lasciato il fidanzato romano torna a Madrid dove l’attendono una carriera da ballerina e un nuovo amore…

“Ballo Ballo” è una commedia musicale ispirata alle canzoni della mitica Raffaella Carrà, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 5 luglio 2021.Un vuoto incolmabile per quella che è considerata una vera icona. Il film recitato in spagnolo, racconta di una ragazza che nei primi Anni 70 cerca di entrare nel corpo di ballo di uno show tv.

“Ballo Ballo” è il film d’esordio di Nacho Álvarez sui successi di Raffaella Carrà

La commedia musicale è l’opera prima di Nacho Álvarez prodotto da Tornasol per la Spagna e Indigo Film per l’Italia. Ispirato ai successi della grande diva nostrana Raffaella Carrà, racconta la storia di una ragazza che sogna di far parte del mondo dello spettacolo e cerca di entrare nel corpo di ballo di uno show televisivo. Completamente girato in spagnolo con un cast per lo più di spagnoli, l’unico italiano a recitarvi è l’attore Giuseppe Maggio.

La trama di Ballo Ballo: di cosa parla la commedia musicale di Nacho Alvares

Ballo Ballo, racconta la storia di una ragazza spagnola che ha voglia di farcela! Ambientato negli anni 70, segue la storia di María (interpretata dall’attrice Ingrid García-Jonsson) che cerca di realizzare il suo sogno : entrare nel corpo di ballo di uno show televisivo .

Naturalmente, la ragazza estremamente talentuosa, dovrà fare i conti con l’ipocrisia e la censura degli anni 70 e non sarà facile per lei emergere. Del resto come è successo alla Carrà: il primo ombelico scoperto della Tv che fece molto scalpore! Alla fine ce la farà, e tutto il mondo potrà ammirare la sua bravura e il suo talento.

Il cast del film quasi interamente spagnolo

Nel cast del musical ispirato alla Carrà troviamo:

Ingrid García-Jonsson,

Verónica Echegui,

Fernando Guallar,

Pedro Casablanc,

Giuseppe Maggio,

Fernando Tejero,

Natalia Millán.

“Ballo Ballo” ispirato ai successi di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà è sicuramente una donna che ha trasformato la tv e il modo di farla. La Carrà, primo ombelico scoperto della tv italiana è stata una icona di stile e il suo successo e la sua fama hanno travalicato i confini nazionali arrivando a più parti del mondo. La Carrà è stata infatti molto amata, in Germania, in Francia, in America latina, Olanda, Belgio, Inghilterra, Grecia. Ma soprattutto in Spagna. Insomma una vera Queen dello spettacolo e della tv.

Ed è proprio in Spagna che la showgirl si trasferì a metà degli anni Novanta per condurre su Telecinco, il programma “En casa con Raffaella”, ovvero la versione spagnola del fortunatissimo “Pronto, Raffaella?” in onda su Rai 1 dal 1983 al 1985.

Sarà un piacere riascoltare i suoi più grandi successi in questo film frizzante e pieno di verve come lo era la nostra amatissima Raffaella!