A distanza di 10 mesi dal crollo del Ponte Morandi, Rai1 dedica una prima serata evento “Ballata per Genova“. Sul palcoscenico, allestito in Piazza Kennedy a Genova, ci saranno tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’evento trasmesso in diretta su Rai1.

Ballata per Genova su Rai1: evento di musica e spettacolo

Venerdì 14 giugno 2019 in prima serata su Rai1 andrà in onda “Ballata per Genova“, una lunga serata di musica e spettacolo promossa da MSC Foundation del Gruppo MSC con la collaborazione della Regione Liguria e del Comune di Genova, prodotta da “Arcobaleno Tre” e Rai 1.

Per l’occasione in Piazzale Kennedy a Genova sarà allestito un enorme palcoscenico su cui si alterneranno grandi nomi della musica e dello spettacolo presentati da un quartetto di conduttori davvero speciali. Si tratta di Amadeus, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini e Luca e Paolo a cui toccherà il compito di presentare la serata evento di intrattenimento, spettacolo e solidarietà visto che saranno raccolti anche fondi per “Anch’io per Genova”.

A dieci mesi dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, i riflettori tornano ad accendersi sul capoluogo ligure, una città che saputo risorgere dalle proprie ceneri più forte di prima.

Ballata per Genova, i cantanti ospiti

Tantissimi i cantanti ospiti che si alterneranno sul palcoscenico e che hanno voluto portare il loro personale contribuito a “Ballata per Genova”. A cominciare da Gino Paoli e Danilo Rea, Arisa, Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, The Kolors e tanti tanti altri. In collegamento da Roma poi ci saranno anche Laura Pausini e Biagio Antonacci impegnati nelle prove del loro tour “Laura Biagio Stadi 2019” in partenza il 26 giugno da Bari.

Non solo, ci saranno anche grandi autori e cantautori: Pietro Cassano dei Matia Bazar, Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Ad accompagnare gli artisti ci sarà un’orchestra di 20 elementi diretta dal Maestro Diego Basso. Infine ospite anche Anna Mazzamauro, la mitica Signorina Silvani del ragionier Fantozzi!

“Ballata per Genova” è un programma di Lucio Presta. La regia è di Stefano Mignucci. La consulenza artistica di Gianmarco Mazzi.4