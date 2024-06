Nikita Perotti e Sophia Berto sono i due nuovi insegnanti di Ballando con le Stelle 2024. Il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci sta delineando il cast per la prossima stagione tra tante novità e new entry. Scopriamo insieme chi è la coppia di ballerini che insegnerà a danzare a personaggi famosi.

Il sogno di Nikita Perotti e Sophia Berto: chi sono i due insegnanti di Ballando con le Stelle 2024

Milly Carlucci, ospite di ‘Da noi a ruota libera’ ha annunciato i due nuovi insegnanti di Ballando con le Stelle 2024: si tratta di Nikita Perotti e Sophia Berto. Poche parole che sono arrivate dritte al cuore dei due giovani:

“Loro questo autunno saranno con noi a Ballando con le Stelle. Il talento deve essere usato, deve brillare. E poi possono essere d’esempio a moltissimi giovani che si mettono sotto, lavorano si impegnano, superano i bisticci e le cose di carattere che non contano, per arrivare a fare goal”.

Ma chi sono i due? La coppia ha vinto Ballando on the Road 2023, spin off nato all’interno di Ballando con le Stelle, che premia gli appassionati di qualunque tipo di ballo anche minorenni. Due le categorie per partecipare, quella Pro con Artisti della danza nelle varie specialità di riconosciuta esperienza professionale e Open, aperta anche a dilettanti.

La coppia viene da Chivasso e ha raccontato che all’inizio il loro rapporto era solo di odio: Sophia era figlia di un’insegnante di ballo mentre Nikita faceva parte di un’altra scuola. Ora invece sono 5 anni che ballano insieme e sono diventati migliori amici. I due hanno entrambi 20 anni e sono i campioni italiani di latin show del 2021. Nel loro palmares, sono stati finalisti al campionato assoluto della Federazione Italiana Danza Sportiva negli ultimi 2 anni.

La dedica di Sophia alla nonna

Sui social è diventata virale la reazione di Sophia quando ha saputo di essere stata scelta per far parte di Ballando con le Stelle. La giovane ha dedicato questo traguardo alla nonna recentemente scomparsa: “Quanto mi manchi non si può dire nonna. Il mio più grande sogno diventa realtà“.

E non sono mancate le lacrime.