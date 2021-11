Si avvicina il consueto appuntamento del sabato sera con Ballando con le Stelle, la pista da ballo più famosa della Tv italiana è pronta ad accogliere nuovamente, dopo il lungo periodo di pausa, la coppia formata da Mietta e Maykel Fonts.

Ballando con le Stelle: Mietta negativa al test Covid

A quanto pare Mietta, nome d’arte di Daniela Miglietta, è risultata negativa al test per il Covid. La cantante di Taranto oggi riprende le prove in presenza con il suo ballerino Maykel Fonts. Il ritorno alle prove in presenza di Mietta fa ben sperare quindi sulla sua partecipazione in gara alla prossima puntata di Ballando con le Stelle prevista per sabato 13 novembre 2021 in diretta su Rai 1.

Mietta e il caso Covid a Ballando con le Stelle

La positività al Covid di Mietta riscontrata qualche settimana fa ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico. La polemica è nata per una domanda posta dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, componente della giuria di Ballando con le Stelle. La Lucarelli aveva chiesto a Milly Carlucci se Mietta fosse vaccinata o meno. La cantante prima non ha voluto proferire risposta in merito alla questione facendo appello alla privacy, poi con una nota ha fatto sapere che non ha potuto ancora fare il vaccino per motivi di salute che le impedirebbero al momento la vaccinazione contro il Covid.

Sull’episodio, ai microfoni di SuperGuidaTv tramite un’intervista esclusiva, si è espressa Milly Carlucci, che ha dichiarato: “Mietta è in regola”.

Aggiungendo:

Voi giornalisti avete creato un po’ sul web e un po’ sui giornali un grande bailamme che però non era necessario. Mietta è in regola. Lei ha sempre presentato il suo green pass. Nel caso in cui il Governo dovesse rendere obbligatorio il vaccino verranno adottate altre misure. Sottolineo il fatto che la Rai ha sempre applicato le misure in modo scrupoloso.

Mietta e Maykel Fonts tornano in pista a Ballando con le Stelle

La negatività al Covid di Mietta è sicuramente una bellissima notizia per tutti i telespettatori appassionati di Ballando con le Stelle. La notizia che Mietta e Maykel possano ritornare ad allenarsi nuovamente insieme e soprattutto in presenza, è una conferma del fatto che sabato prossimo torneranno nuovamente in pista a gareggiare contro gli altri concorrenti, regalandoci nuove emozioni con i loro balli direttamente dalla pista di Ballando con le Stelle.