Alla vigilia della prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca si racconta a cuore aperto. In coppia quest’anno con un’icona del cinema italiano come Ornella Muti, il ballerino professionista rivela l’emozione delle prime prove, il suo legame con il programma e il parere sui recenti cambiamenti nella giuria, dall’addio di Selvaggia Lucarelli all’arrivo di Barbara d’Urso.

Ballando con le Stelle, intervista esclusiva a Pasquale La Rocca

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pasquale La Rocca, ballerino professionista di Ballando con le Stelle, al via da stasera 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Un debutto carico di emozioni e di grande responsabilità, arrivato al termine di intense giornate di sala prove in cui non sono mancate le sfide, ma anche la tanta voglia di mettersi in gioco. Ai nostri microfoni, La Rocca ha raccontato l’impatto con l’attrice, il punto di vista sui clamorosi stravolgimenti in giuria – con il saluto di Selvaggia Lucarelli e l’ingresso di Barbara d’Urso – e il suo personale legame con la trasmissione. Accompagnare in pista una stella del calibro di Ornella Muti è un’eredità importante, e Pasquale non nasconde l’emozione per questa nuova avventura: “Guarda, sono davvero emozionato, è un grande onore accompagnare un’icona come Ornella Muti per il nostro paese. Lei è una donna straordinaria, una donna che, con tante fragilità, anche insicurezze, è impaurita tantissimo per questa prima puntata, ma piano piano ci stiamo lavorando e non vedo l’ora per sabato, insomma, per debuttare su questa pista”.

L’intesa tra i due è nata fin dal primissimo minuto. Ricordando il loro primo incontro in sala da ballo, il professionista ha speso parole di grande ammirazione per la sensualità e il fascino innato della sua compagna di viaggio: “Ecco, quando l’ho conosciuta mi ha colpito la sua energia, il suo andamento così gattesco, lo chiamerei, così lento, così… Lei è un’icona di sensualità e sexy, quindi sì, farebbe sciogliere qualsiasi uomo, credo”.

Questa nuova edizione di Ballando con le Stelle porta con sé una vera e propria rivoluzione al tavolo dei giudici. A far discutere è stato l’addio di Selvaggia Lucarelli, volto storico del programma, e il contestuale arrivo di Barbara d’Urso, che lo scorso anno ha condiviso la pista proprio con Pasquale nei panni di concorrente. Sull’uscita di scena della giornalista, La Rocca ha speso parole di grande stima e gratitudine: “Ecco, l’addio di Selvaggia mi piacerebbe dire che mi dispiace tantissimo, lei è stata un grande punto di riferimento per me, ha aggiunto grande valore al mio percorso qui a Ballando con le Stelle. Lei è una donna che stimo tanto e che le auguro tutto il meglio, è un grande in bocca al lupo per qualsiasi cosa che farà”.

Il ballerino ha poi commentato con entusiasmo il nuovo ruolo di Barbara d’Urso, augurandosi però un occhio di riguardo nelle valutazioni: “Con lei ho avuto l’onore di vivere un percorso davvero speciale su questa pista, quindi sono felice per lei. Spero che lei si possa divertire, che non sarà così cattiva con me, ma sono felice di vederla lì, quindi non vedo l’ora”.

In passato, Pasquale La Rocca aveva fatto cenno alla possibilità di lasciare il programma per dedicarsi a nuovi progetti professionali. Sollecitato su quelle vecchie dichiarazioni, il maestro di ballo ci ha tenuto a chiarire la sua posizione, spiegando cosa lo spinga ogni volta a tornare sul palco di Rai 1: “Allora, questa cosa ho provato a chiarirla già in passato, nel senso che il mio addio era vero, non era un qualcosa di studiato, strategico. Io arrivo da altre sette edizioni, questa è la mia ottava, quindi è un percorso che inizia tanto tempo fa e adesso più che mai cerco di guardare altrove nella mia vita, guardo avanti, guardo nuove opportunità, quindi se dovesse finire quest’anno è comprensibile ed è un qualcosa che non dovrebbe sorprendere neanche a me stesso, nessuno. È iniziato due anni fa, sì, poi sono ritornato, l’avevo spiegato, poi quando Milly ti chiede di ritornare devo dire che fai sempre fatica a dire di no, quindi sono qui e sono felice e orgoglioso di esserci”.