Torna “Ballando con le stelle 2026“, il dance show più amato e seguito dal pubblico condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1. Tante le novità: a cominciare dalla giuria, un nuovo studio e sistema di voto.

Ballando con le stelle 2026, stasera il debutto: la nuova giuria senza Selvaggia Lucarelli

Stasera, sabato 3 ottobre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, il grande show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Tantissime le novità di questa 21esima edizione: a cominciare dalla location, visto che il programma si è trasferito al nuovo studio intitolato a Pippo Baudo di Saxa Rubra. Tredici i concorrenti vip pronti a sfidarsi sulla pista da ballo del grande dance show di Rai1, ideato e condotto da Milly Carlucci, che accompagnerà il pubblico fino alla finale del 19 dicembre.

La grande novità dell’edizione 2026 è sicuramente la giuria. Con il passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset, dietro il bancone di Ballando ritroviamo la presidente di giuria Carolyn Smith affiancata da Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Le due new entry sono: Barbara D’Urso e Alberto Matano. Ma non finisce qui, visto che anche a bordo pista arrivano due new entry: si tratta di Francesca Fialdini e Simona Ventura che, insieme a Rossella Erra, dovranno dividere il tesoretto. Simone di Pasquale, invece, passa da bordo campo alla sala delle stelle. Infine presenti anche i “Tribuni del popolo”, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni dei finalisti.

Ballando con le stelle 2026, ballerino per una notte del 3 ottobre 2026

Durante la prima puntata di stasera, sabato 3 ottobre 2026, di “Ballando con le Stelle” non mancherà il momento di “ballerino per una notte”. A sorpresa sulla pista da ballo nelle vesti di “Ballerina per una notte” ci sarà Federica Sciarelli, la ex conduttrice di “Chi l’ha visto”, pronta ad indossare le scarpette da ballo e a lasciarsi guidare dalla musica e dal suo maestro Chiquito, affrontando per la prima volta la pista più famosa della televisione italiana, con una coreografia studiata appositamente per lei.

Concorrenti e cast di Ballando con le Stelle 2026

Ma passiamo al cast di concorrenti di questa 21ima edizione di “Ballando con le Stelle 2026“. A seguire gli abbinamenti tra vip e mastro di ballo:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca

Tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti di Ballando saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Ballando con le stelle 2026, come si votano le coppie?

Infine un’altra novità di “Ballando con le Stelle 2026” riguarda il sistema di voto. Per la prima volta nella storia della Rai, infatti, arriva il voto online sulla piattaforma di RaiPlay a disposizione del pubblico, insieme al “classico” voto via social.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay.