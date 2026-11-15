È scoppiato un nuovo caso a Ballando con le Stelle tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. Durante la puntata di sabato 14 novembre, il confronto nato dopo l’esibizione di Ornella Muti si è trasformato in uno scontro acceso tra i due giudici.

Tutto è cominciato mentre D’Urso stava discutendo con Muti. Mariotto è intervenuto definendola “falsa” e ha iniziato a spruzzare del profumo vicino al tavolo della giuria, parlando di un cattivo odore nello studio.

Barbara non ha gradito il gesto e ha reagito duramente: «Non consento a nessuno di dire che puzzo e di spruzzarmi delle cose addosso», arrivando poi a rivolgersi a Milly Carlucci con una frase netta: «O io, o lui».

Barbara D’Urso contro Mariotto: «È una questione di dignità»

D’Urso ha spiegato di essersi sentita direttamente presa di mira dal comportamento di Mariotto.

Secondo la conduttrice, il gesto del profumo sarebbe stato rivolto proprio a lei e avrebbe superato il limite della normale dialettica televisiva.

Nelle ore successive Barbara è tornata sull’episodio, parlando di un comportamento che avrebbe vissuto come umiliante e premeditato e lamentando di non essersi sentita sufficientemente tutelata.

Mariotto replica: «Non mi scuso»

A distanza di poche ore è arrivata anche la versione di Guillermo Mariotto, che non ha fatto alcun passo indietro.

Il giudice sostiene che il riferimento al cattivo odore non fosse rivolto a Barbara D’Urso, ma allo studio.

Mariotto ha spiegato di avvertire quel problema già dalla prima puntata e ha attribuito ironicamente l’odore alla possibile presenza di topi negli ambienti.

Alla domanda su eventuali scuse nei confronti della collega, la risposta è stata netta: non ritiene di dover chiedere scusa, perché a suo dire non avrebbe mai accusato direttamente Barbara.

Mariotto: “Barbara riferisce tutto a se stessa”

Mariotto ha poi rilanciato la polemica con un’altra dichiarazione destinata a far discutere.

Secondo il giudice, Barbara D’Urso tenderebbe a interpretare come personali anche situazioni che non la riguardano direttamente.

Ha parlato ironicamente di un “algoritmo nella testa” che riporterebbe sempre tutto a lei.

Una frase che aggiunge un nuovo capitolo al botta e risposta nato in diretta.

Mariotto non vuole cambiare posto in giuria

Durante la puntata era stata avanzata anche l’ipotesi di modificare la disposizione dei giudici per evitare nuove tensioni. Mariotto, però, ha escluso categoricamente di volersi spostare. Ha ricordato di occupare quella posizione da anni e ha chiarito che, se qualcuno dovesse cambiare posto, non sarà lui.

Tutto nasce dallo scontro con Ornella Muti

La tensione era iniziata durante il confronto tra Barbara D’Urso e Ornella Muti. L’attrice aveva contestato alcuni giudizi ricevuti nelle settimane precedenti, mentre D’Urso aveva ribadito di aver sempre espresso valutazioni legate alla gara.

Nel dibattito si sono inseriti anche Mariotto e Simona Ventura, che ha chiesto a Barbara se alla base delle critiche verso Muti ci fossero vecchie questioni legate a Pasquale La Rocca. D’Urso ha negato. Da quel momento la discussione è rapidamente degenerata fino al caso del profumo.

Barbara D’Urso e Mariotto, tensione ancora aperta

Lo scontro, quindi, non sembra essersi chiuso con la puntata.

Barbara D’Urso considera il gesto offensivo e ha espresso pubblicamente il proprio disagio. Mariotto, al contrario, sostiene di non averla mai indicata come origine del cattivo odore e non intende scusarsi.

La tensione resta quindi aperta in vista della prossima puntata di Ballando con le Stelle.