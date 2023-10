Paola Perego è pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle. Un’esperienza non del tutto nuova per la conduttrice che lo scorso anno aveva partecipato come ballerina per una notte ricevendo il pieno di complimenti da parte della giuria. In questa avventura televisiva, Paola si troverà a competere con la sua amica e collega Simona Ventura con cui conduce ogni domenica Citofonare Rai2.

Intervista a Paola Perego

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Paola Perego a cui abbiamo chiesto come stiano andando questi giorni di prove: “Sono giorni faticosi. Sto facendo delle cose che mai avrei pensato di fare nella mia vita. E’ una grande soddisfazione. Non so durante la diretta se riuscirò a gestire l’emozione ma per adesso sta andando bene”.

Nella puntata di Domenica In della scorsa domenica era stato mandato in onda un video in cui Paola aveva accusato un mancamento durante le prove. Nulla di preoccupante però come ci ha tenuto a precisare: “Non è stato un mancamento, si sono spostati solo gli otoliti e ho avuto un momento di vertigine che poi però è passato subito”.

A casa di Paola nessuna reazione per la sua partecipazione: “Non sono interessati”, chiosa la conduttrice. Nella competizione, Paola punta tutto sulla sua collega Simona Ventura: “Lei ha già fatto danza ed è il mio cavallo vincente. Così se dovesse vincere nella puntata di Citofonare del 24 dicembre avrò in esclusiva la vincitrice”.

Paola Perego non si è fatta mancare nulla in tv. In questi anni ha attraversato qualsiasi genere, reality compreso, dimostrando bravura e professionalità. Nel suo curriculum però mancava un’esperienza da concorrente: “Ho fatto tutti i generi televisivi in questi 40 anni e mi mancava il potermi mettere alla prova in questa nuova sfida”.