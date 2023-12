Momenti di agitazione ieri sera, sabato 23 dicembre, durante la diretta su Rai 1 della finale di Ballando con le Stelle 2023, che ha decretato vincitrice di questa edizione la coppia formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Improvvisamente la diretta si è interrotta creando momenti di panico in studio e clamore sui social.

Ballando con le Stelle 2023, salta la diretta della finale: perchè?

Ieri sera, sabato 23 dicembre, durante la finale di Ballando con le stelle 2023 su Rai1, la diretta si improvvisamente interrotta. Davanti ai telespettatori si è palesato uno schermo nero. Il momento in questione è avvenuto poco dopo che Wanda Nara e Pasquale La Rocca avevano battuto in semifinale il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, con Lucrezia Lando.

La spiegazione della conduttrice

A quel punto Milly Carlucci stava annunciando la sfida tra Simona Ventura e Teo Mammucari, ma è partita la pubblicità. Poi addirittura uno speciale di Techetechete. In tanti saranno stati tentati di mollare a quel punto la trasmissione vista anche l’ora tarda, immaginando chissà quale complotto dietro l’interruzione della diretta su Rai 1 della finale di Ballando. E invece no, arriva Milly Carlucci sui social che in un video spiega: «È saltato l’impianto elettrico dell’Auditorio. Sono saltate tutte le macchine. Stano provando a riavviare tutto il sistema e il generatore. Al più presto cercheremo di tornare in onda. Non abbandonate Rai1».

Dal video della Carlucci nazionale passano pochi minuti e lo show di Rai 1 riprende normalmente, ma la conduttrice solitamente imperturbabile a ogni imprevisto stavolta vacilla. La Carlucci a quel punto va in confusione: riepiloga i risultati nel momento sbagliato, il pubblico la guarda senza capire cosa stesse dicendo, i giurati soliti maligni ridacchiano. E lei scuote la testa: «Posso sbagliare anch’io». Lo show riprende. Vince la finalissima Wanda Nara, assieme a La Rocca, dopo fiumi di lacrime e grandi abbracci. Al secondo posto la coppia formata da Simona Ventura e Samuel Peron.

Video – Milly Carlucci racconta la sospensione della diretta