Ballando con le Stelle 2022 stasera, sabato 3 dicembre 2022 non va in onda: il motivo è semplice, il programma è andato in onda eccezionalmente ieri, venerdì 2 dicembre 2022, con la non puntata, per dare spazio alla partita degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022.

Ballando con le Stelle 2022 stasera non va in onda: ecco perché | 3 dicembre 2022

Questa sera, sabato 3 dicembre 2022, il consueto appuntamento con Ballando con le Stelle 2022 non andrà in onda. Rai 1 manderà in onda la partita degli ottavi di finale dei Mondiali 2022 che si stanno svolgendo in Qatar. A sfidarsi in campo saranno Argentina e Australia.

Riassunto nona puntata e concorrenti ancora in gara

Milly Carlucci ieri ha condotto la nona puntata di Ballando con le stelle 2022. La padrona di casa ha dato il via alla gara con una prova speciale: i concorrenti hanno dovuto eseguire una prova da soli senza l’aiuto dei maestri. Successivamente è poi hanno avuto luogo le esibizioni in coppia. Ospiti della serata sono stati: la ballerina per una notte Sara Simeoni, il cantante Cristiano Malgioglio e l’allenatore Zdeněk Zeman.

Allo spareggio sono andati Alessandro Egger con Tove Villfor, Iva Zanicchi con Samuel Peron, Rosanna Banfi con Simone Casula. Tra le tre coppie ad essere salvata dal voto social è quella formata da Alessandro Egger e Tove Villfor. Le altre due coppie che erano a rischio eliminazione, sono state salvate dal salvacondotto utilizzato da Simone Di Pasquale e Sara Di Varia. Nella puntata di ieri nessuna coppia è stata eliminata. Ecco di seguito le coppie ancora in gara.

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Gabriel Garko e Giada Lini

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Rosanna Banfi e Simone Casula

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Quando andrà in onda la porsi puntata di Ballando con le Stelle 2022

Ricordiamo che la prossima settimana, Ballando con le Stelle 2022 non andrà in onda a causa dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Ecco di seguito il calendario delle prossime puntate di Ballando con le Stelle 2022 e gli orari: