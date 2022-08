Tutto pronto per il debutto della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, lo show di successo del sabato sera di Rai1 che debutterà il prossimo 8 ottobre. Tra voci di corridoio, smentite e conferme il FqMagazine svela in anteprima il cast completo con i nomi dei concorrenti vip della nuova edizione del fortunatissimo programma condotto da Milly Carlucci. Chi scenderà in pista nella nuova edizione di “Ballando con le Stelle”?

Ballando con le Stelle 2022: il cast completo di Milly Carlucci

A scendere in pista, come confermato dalla stessa interessata, sarà Iva Zanicchi, nome anticipato da Alberto Dandolo per Dagospia e che ha trovato conferma dalla voce della stessa Iva Zanicchi in una nostra recente intervista. In gara si metteranno in gioco anche giornalisti come Luisella Costamagna e Giampiero Mughini. Sempre Dagospia aveva annunciato il nome del nuotatore Alex Di Giorgio e della conduttrice Marta Flavi, ex moglie del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo.

A ballare saranno anche gli attori Gabriel Garko ed Enrico Montesano, partecipazione quella di Montesano svelata da Tvblog, e che susciterà non poche polemiche a causa delle sue affermazioni su Covid e vaccini. Del gruppo di vip ballerini faranno parte anche l’attrice Rosanna Banfi, figlia del grande Lino, e il modello e attore Alessandro Egger e Ema Stokholma.

In un primo momento era stata data per certa la partecipazione anche del cantante Nino D’Angelo, nel pomeriggio di oggi, proprio FqMagazine comunica che la partecipazione del cantante napoletano sia saltata all’ultimo minuto e che nelle prossime ore sarà comunicato il sostituto.

Paola Barale e Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, nel cast

Come svela il FqMagazine pare che Milly Carlucci, dopo diversi tentativi durante le passate edizioni, abbia convinto la showgirl Paola Barale a mettersi in gioco. A quanto pare sarebbe in corso una trattativa già avanzata per avere nel cast Lorenzo Biagiarelli, chef del programma di Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno“, nonché compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli, componente della giuria di “Ballando con le Stelle”.

Ballando con le Stelle 2022: tutti i concorrenti nel cast della nuova edizione