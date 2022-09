Dopo l’uscita, per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022, del cast, sono sorte numerose polemiche. Finalmente però la conduttrice, Milly Carlucci, ha messo a tacere tutti i detrattori rispondendo dalle pagine di Di Più ad ogni contestazione. A finire nell’occhio del ciclone sono stati soprattutto quattro concorrenti. Ecco di chi si tratta e le risposte della Carlucci.

Ballando con le Stelle 2022: le polemiche sul cast del programma di Rai 1

Come vi avevamo già annunciato a Ballando con le Stelle 2022 prenderanno parte: Iva Zanicchi, Dario Cassini, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger e Lorenzo Biagiarelli.

Le polemiche sono nate intorno alla partecipazione di:

Marta Flavi

Enrico Montesano

Lorenzo Biagiarelli

Alex Di Giorgio

Come mai? Ebbene su Marta Flavi i detrattori di Milly Carlucci hanno detto che sia stata invitata per far dispetto a Maria De Filippi visto che si tratta dell’ex moglie di Maurizio Costanzo. Su Lorenzo Biagiarelli la polemica è semplice e scontata. Basta pensare alla compagna Selvaggia Lucarelli seduta in giuria e il gioco è fatto. Come potrà Selvaggia essere imparziale? A chiederselo sono davvero in molti.

La polemica che ruota intorno a Enrico Montesano riguarda invece l’attualità in quanto l’attore e comico si è sempre professato NoVax e NoMask scagliandosi più volte contro le restrizioni adottate per il contenimento della diffusione del Covid. Cosa accadrà quindi tra lui e la Lucarelli? Si prevedono scontri infuocati.

Quale polemica, invece, ha travolto Alex Di Giorgio? A quanto pare la scelta di ballare con un ballerino dello stesso sesso.

Milly Carlucci mette tutti a tacere: la risposta ad ogni polemica

Come ha risposto Milly Carlucci su Di Più? Ebbene la conduttrice, senza peli sulla lingua, ha messo a tacere tutti i detrattori, o quasi. Sulla polemica riguardante la presenza della Flavi, la Carlucci ha spento subito ogni polemica dicendo di averla scelta per la sua eleganza e classe e di averla fortemente voluta già da tempo, non di certo per fare dispetto alla De Filippi. Sulla presenza, invece, del compagno della Lucarelli, la Carlucci ha detto: “Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no“. Insomma in giuria saranno tutti imparziali.

Su Enrico Montesano, invece, la Carlucci ci ha tenuto a specificare: “Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo“.

Per finire sulla polemica contro Alex Di Giorgio e sulla sua scelta di ballare con un ballerino maschio che avesse il suo stesso orientamento sessuale, la Carlucci ha tenuto a precisare e spiegare che il concorrente: “Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre“. Insomma tramite la televisione e il programma di Rai 1 il concorrente e il suo maestro avranno modo di lanciare bei messaggi a tutto il pubblico presente in studio e soprattutto a quello a casa.