Dopo il boom di ascolti della prima puntata e il primo caso mediatico, torna l’appuntamento con la seconda puntata di Ballando con le stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti, il ballerino per una notte e il cast di concorrenti in gara.

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni seconda puntata di sabato 15 ottobre

Si torna in pista a Ballando con le Stelle 2022 con la seconda puntata. Dalle ore 20.35 di sabato 15 ottobre 2022 appuntamento con il dance show di successo del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli. Dopo la polemica scoppiata la scorsa settimana per una parola di troppo di Iva Zanicchi, i riflettori sono tutti puntati sulla cantante e sulla giurata Selvaggia Lucarelli. Cosa succederà questa volta? Come sempre al centro del programma la danza con un cast di concorrenti vip pronti a cimentarsi in prove di ballo e performance che saranno poi sottoposte al giudizio della giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Non mancherà poi il voto popolare espresso dalla giuria popolare a bordo pista composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Da non dimenticare poi il ruolo di Alberto Matano, custode del tesoretto. Spazio poi al ballerino per una notte che questa sera vedrà scendere in pista Massimiliano Gallo, l’attore che dal 20 ottobre sarà protagonista nella nuova fiction: “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”.

Ballando con le stelle 2022, concorrenti e abbinamenti

Ma passiamo al cast di concorrenti e vip che si alterneranno sulla pista di Ballando con le Stelle 2022. Questi gli abbinamenti:

Iva Zanicchi con Samuel Peron;

Paola Barale con Roly Maden;

Marta Flavi con Simone Arena;

Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca;

Rosanna Banfi con Simone Casula;

Ema Stokholma con Angelo Madonia;

Gabriel Garko con Giada Lini;

Enrico Montesano con Alessandra Tripoli;

Giampiero Mughini con Veera Kinnunen;

Dario Cassini con Lucrezia Lando;

Alex Di Giorgio con Moreno Porcu;

Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina;

Alessandro Egger con Tove Villfor.

A termine della puntata una coppia potrebbe essere eliminata, ma ricordiamo che, a distanza di qualche settimana, tutte le coppie eliminate potranno rientrare in gara se ripescate dal pubblico.