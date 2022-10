Partenza col botto a Ballando con le Stelle 2022 con Iva Zanicchi che ha insultato Selvaggia Lucarelli. L’aquila di Ligonchio non ha gradito lo zero della giurata e, tra una risata e l’altra, nell’orecchio del maestro Samuel Peron si è lasciata scappare una parola di troppo che non è sfuggita ai microfoni. Il filmato è diventato virale sui social dando vita al primo scontro di questa diciassettesima edizione del dance show di successo di Rai1.

Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2022: il video

Io attendo le scuse. https://t.co/FF9gbkztNM — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 8, 2022

Iva Zanicchi contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2022. Dopo la prima performance di ballo, la cantante di “Zingara” ha reagito male alla votazione della giuria. In particolare la Zanicchi non ha gradito lo zero di Selvaggia Lucarelli che, dopo essersi complimentata per la carriera e la forza della cantante, ha giudicato il ballo come disastroso. Samuel Peron, il maestro di ballo della Zanicchi, non ha gradito rispondendo alla giurata “tu di ballo non ne capisci” con la cantante che ha cercato di smorzare la cosa dicendole “dammi quel cacchio che vuoi“. Quello ha fatto la Lucarelli che ha votato con uno zero non gradito dalla Zanicchi che nell’orecchio di Peron, a microfono aperto, ha detto “tr**a”. Il video nel giro di pochissimo tempo è diventato virale con Milly Carlucci che, a fine serata, ha dovuto affrontare l’argomento dicendo: “in attesa di saperne di più mi scuso con il pubblico e con il giudice“. Il “guaio” oramai era stato fatto con la Lucarelli che sui social ha chiesto le scuse della cantante.

Scuse arrivate dalla Zanicchi su Twitter nel cuore della notte: “come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria“.

Selvaggia Lucarelli sui social parla di Iva Zanicchi e Samuel Peron

Nonostante le scuse di Iva Zanicchi, Selvaggia Lucarelli è tornata su quanto successo a Ballando con le Stelle condividendo un lunghissimo pensiero.

“Io ho un ruolo che prevede una posizione ‘di potere’, ovvero quella del giudice in un programma di ballo/intrattenimento. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che si mette autonomamente in condizione di essere giudicata dalla sottoscritta. Lei ha qualche decennio più di me, molti successi alle spalle, ‘io sono Iva Zanicchi’, le piace spesso dire quando non è nel mood simpatica signora senza filtri. Già nelle clip che precedevano il debutto di ieri tradiva molto bene il suo pensiero perché nel parlare di me fingeva di non ricordarsi come mi chiamo (‘come si chiama quella lì?’). Un atteggiamento tipico: fingo che tu non sappia neppure chi sia perché non accetto di condividere lo stesso piano con te, c’è una gerarchia: io sopra, tu sotto” – scrive la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: “la signora Zanicchi si è rivelata per quello che è”

La giurata prosegue scrivendo: “nonostante io ieri le abbia anche fatto alcune osservazioni positive sulla sua capacità di fare show prima di dire che il ballo però era stato un disastro, la signora Zanicchi si è rivelata per quello che è, ovvero l’individuo tipico che quando sente la presenza di una donna accanto che occupa spazio, non ha alcuna sudditanza psicologica ed è in un contesto nel quale non esiste l’ordine gerarchico che decidi tu, va in tilt. Perde il controllo. E cosa si dice a una donna quando si deve mortificarla e rimetterla in un angolo? Putta*a. E l’ha detto non una, ma due volte, ridacchiando e sussurrandolo nell’orecchio del ballerino“.

Selvaggia Lucarelli parla di Samuel Peron

Non mancano delle parole al ballerino Samuel Peron: “il ballerino Peron aveva risposto alla mia critica sul ballo dicendo ‘amore mio bello tu non capisci niente di ballo’. Ora, al di là della comicità del ritenere 4 passi ballati dalla Zanicchi materiale che possa giudicare solo un ballerino con due ori in competizioni internazionali (e poi che noia ‘sta storia), quell’amore mio bello tu non capisci è da manuale del mansplaining. E cioè: da una parte ti tolgo autorevolezza (non sono Selvaggia Lucarelli, no, sono sua sorella, anzi la nipotina che chiama ‘amore mio bello’), dall’altra ti dico che non capisci niente, attaccando la professionalità e il ruolo, non il giudizio in sè. Entrambi -Zanicchi e Peron- in modo diverso, hanno evitato di andare dritti sulla sostanza, perché avevano davanti una donna e la donna va ridimensionata, zittita, mortificata“.

L’ultimo affondo di Selvaggia Lucarelli

Infine l’ultimo affondo della Lucarelli: “ora, capirete bene che io mastico, inghiotto e digerisco sia la Zanicchi che il suo ballerino con cui non ho mai avuto nessuno scambio al di là del buongiorno e buonasera in sette anni, ma credo sia importante non far passare queste dinamiche come gioco e normalità, perché sebbene siano sì, inserite in un gioco, sono come sempre una questione molto seria. Perchè se io ho tutti gli strumenti per tornare il sabato successivo e riguardare entrambi negli occhi il mondo è pieno di donne che hanno meno forza, esperienza, coraggio e capacità di identificare chiaramente queste dinamiche. Donne che magari si convincono davvero di essere delle bambine sceme che non capiscono un cazzo. E magari pure un po’ putta*e“.