Da ieri sera, sabato 23 ottobre 2021, a Ballando con le Stelle 2021 è scoppiato il caso Mietta e sui social e sui vari media si è scatenato il caos. Dopo la sua assenza nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, dopo soprattutto i post di Selvaggia Lucarelli sui suoi account social, nelle ultime ore si è aperto un vero e proprio dibattito sulla possibilità che Mietta non fosse vaccinata e che fosse una novax. Si è dibattuto anche sulla brutta figura della Rai che lanciava così un messaggio a detta di molti non corretto nei confronti dei telespettatori.

Ballando con le Stelle 2021: il caso Mietta

A Ballando con le Stelle 2021 il caso Mietta si è dimostrato essere particolarmente complesso e spinoso. Cerchiamo di andare con ordine per comprendere quanto accaduto. Sabato 23 ottobre 2021 Mietta non si è presentata sulla pista da ballo. Come mai? La cantante non ha potuto prendere parte alla gara perché positiva al Covid. Grazie ad un collegamento con Mietta, però, Milly Carlucci ha potuto farla intervenire comunque in studio per rassicurare tutti sul suo stato di salute. Proprio in quel momento Selvaggia Lucarelli ha cercato di vederci chiaro sulla questione e ha iniziato a porre domande fin troppo precisi e puntuali.

La Lucarelli ha infatti chiesto: ”Maykel e Mietta sono vaccinati?“. Milly Carlucci ha risposto alla giurata con: ”Noi lo siamo tutti”. Il professionista che danza con Mietta ha risposto senza problemi, mentre la cantante ha detto: “Perché dobbiamo parlare di questo?”. La risposta evasiva di Mietta ha subito sollevato un polverone. Molti l’hanno accostata ai novax e hanno sottolineato l’enorme scivolone fatto dalla Rai ospitandola. Altri hanno invece iniziato a ipotizzare che Mietta, tenendo alla sua privacy, non volesse dire nulla sua salute e che magari ci fossero altri motivi dietro alle sue scelte.

Nonostante ciò sui social non si è fatto altro che parlare dell’argomento. In moltissimi hanno attaccato pesantemente Mietta e Ballando con le Stelle oltre che la Rai.

Selvaggia Lucarelli, sui suoi social, ha poi espresso tutto il suo disappunto in quanto, come già detto in puntata: “Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati mi auguro che questo programma si faccia con grande responsabilità. L’anno scorso il vaccino non c’era quest’anno c’è spero che siano tutti vaccinati”.

Successivamente sui social la Lucarelli ha proseguito, anche nella mattinata di domenica, ricordando come, chi non si vaccina, possa mettere a rischio il lavoro di chi sta vicino a lui. La Lucarelli ha descritto il truccatore e il parrucchiere di Mietta che hanno dovuto fare le valigie e tornare a casa in quarantena puntando sul disagio procurato a chi ora si trovava in quarantena a casa pur non avendo alcuna colpa.

Il post di Selvaggia Lucarelli su Instagram

La reazione del Codacons: “Gravissima violazione della privacy”

Ora dopo ora il dibattito si è acceso sempre di più. A pronunciarsi in merito è stato anche il Codacons dicendo che si trattava di una ”gravissima violazione della privacy“.

Nella nota si legge inoltre: “Le affermazioni di Selvaggia Lucarelli nel corso della puntata hanno avviato una pericolosissima caccia alle streghe su web e social network, con migliaia di insulti e minacce ai danni della cantante Mietta che, giustamente, ha ritenuto di non fornire risposta a domande che violavano in diretta tv la sua privacy. Ci appelliamo a Milly Carlucci, a cui riconosciamo indiscussa serietà e professionalità, e ai vertici della Rai affinché intervengano su quanto accaduto ieri, riportando equilibrio nella trasmissione ed evitando discriminazioni legate alle scelte personali dei concorrenti… .”

La nota ufficiale della cantante: “Non sono contraria al vaccino”