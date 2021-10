Ballando con le Stelle 2021 entra nel vivo della gara con la terza puntata e una seconda coppia eliminata. In apertura di puntata Milly Carlucci è tornata sul caso di Mietta positiva al Coronavirus. La cantante è stata al centro di un’accesissima polemica dopo che Selvaggia Lucarelli le ha domandato se fosse vaccinata senza però avere alcuna risposta. Alla fine la cantante ha confermato tramite i social di non essersi sottoposta al vaccino per motivi di salute. La cantante è ancora in collegamento da casa, ma in ottime condizioni di salute. Chissà che la prossima settimana non possa negativizzarsi e quindi rientrare in gioco. Archiviata la parentesi Mietta, si entra nel vivo della gara.

Ballando con le Stelle 2021: Cristiano Malgioglio ballerino per una notte

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2021 regala tante emozioni. A cominciare dal racconto di Valeria Fabrizi che parla del marito Tata Giacobetti e della scomparsa del figlio morto dopo 3 mesi dalla nascita. Non solo, anche Andrea Iannone ripercorre la sua carriera tra cadute e risalite, ma è Sabrina Salerno sul finale a commuovere con la sua storia di “figlia ripudiata” che è riuscita però a superare questo dolore incontrando il padre e costruendo con lui un rapporto.

Spazio anche al grande spettacolo con performance live e di ballo che hanno conquistato il pubblico. Tra i migliori della serata sicuramente Federico Fashion Style, Arisa che nonostante un piede messo male non delude, ma bene anche Albano che si conferma un leone da palcoscenico. Il momento più emozionante della serata è però il ballo di Cristiano Malgioglio ballerino per una notte. Il cantautore balla con Veera Kinnunen contro la violenza sulle donne sulle note di “Ainde Ben” emozionando tutti. Il paroliere totalizza 50 punti con tanto di lacrime di commozione della presidente di giuria Carolyn Smith.

Ballando con le Stelle 2021, classifica finale terza puntata

Dopo l’esibizione di tutti i concorrenti, Milly Carlucci annuncia la classifica tecnica data dai voti della giuria:

Federico Lauri con 41 punti Morgan pari merito Arisa con 40 punti Valeria Fabrizi con 39 punti Alvise Rigo con 38 punti Albano e Andrea Iannone pari merito con 35 punti Sabrina Salerno e Fabio Galante pari merito con 33 punti Bianca Gascoigne con 31 punti Memo Remigi con 30 punti

Dopo la classifica provvisoria di Ballando, Milly Carlucci passa la parola ad Alberto Matano a cui spetta il compito di assegnare il tesoretto di 50 punti conquistato dal ballerino per una notte Cristiano Malgioglio.

Alberto Matano : “il racconto personale di Sabrina Salerno mi ha molto colpito, ha dato una prova di coraggio e secondo me tutte le persone che a casa hanno avuto una difficoltà, un vuoto come il suo hanno trovato in lei un motivo di forza e speranza. Mi spiace per gli altri, ma il mio tesoretto va a Sabrina Salerno“. Rossella Erra, la giurata popolare ha il compito di decidere se spezzare il tesoretto oppure no. La giudice popolare: “questa sera sarò molto egoista, stasera mi sono sentito un’altra volta figlia grazie ad Albano Carrisi”. La classifica Albano con 60 punti al primo posto e Sabrina Salerno con 58 punti. Ultimo posto per Memo Remigi e penultimo posto per Bianca Guascoigne.

Dopo il tesoretto, la classifica finale della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021 è così composta:

Albano con 60 punti Sabrina Salerno con 58 punti Federico Lauri con 41 punti Morgan con 40 punti Valeria Fabrizi con 39 punti Alvise Rigo con 38 punti Andrea Iannone con 35 punti Fabio Galante con 33 punti Bianca Gascoigne con 31 punti Memo Remigi con 30 punti

Ballando con le Stelle 2021: nessuno eliminato, Albano si ritira

Milly Carlucci dopo classifica data dalla somma dei voti della giuria e del tesoretto, annuncia i nomi delle coppie che vedremo nella quarta puntata di Ballando con le Stelle:

Sabrina Salerno e Samuel Peron

e Albano e Oxana Lebedew

e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

e Federico Lauri e Anastsia Kuzmina

e Andrea Iannone e Lucrezia Lando

e Alvise Rigo e Tove Villfor

e Morgan e Alessandra Tripoli

e Arisa e Vito Coppola

e Fabio Galante e Giada Lini

e Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

A rischio eliminazione: Fabio Galante e Giada Lini contro Memo Remigi e Maria Ermachkova. Le due coppie si sfidano nello spareggio.