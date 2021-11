Cala il sipario sulla sesta puntata di Ballando con le Stelle 2021. Come sempre la padrona di casa Milly Carlucci, accompagnata da Paolo Belli e dalla Big Band, ha dato il via alla gara di ballo con protagoniste novi indiscusse stelle del mondo dello spettacolo e dello sport. Una puntata all’insegna del grande spettacolo e per una volta non delle polemiche tra giuria e concorrenti come successo la scorsa settimana.

A giudicare le performance dei ballerini: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni. A bordo campo, invece, Alberto Matano, Roberta Bruzzone, Rossella Erra e Alessandra Mussolini.

Ballando con le stelle 2021, eliminati sesta puntata

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale sono la coppia eliminata della sesta puntata di Ballando con le Stelle. Alla fine l’ex rugbista ha perso lo spareggio finale contro la coppia composta da Alvise Rigo e Tove Villfor. Il contatore finale ha visto il 52% delle preferenze a favore dell’ex rugbista che ha battuto sul filo del rasoio la bravissima Bianca Gascoigne che è riuscita a convincere solo il 48% delle preferenze del pubblico da casa.

E’ il momento di svelare la classifica combinata tra voto della giuria e televoto con le coppie che passano automaticamente alla prossima puntata:

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Memo Remigi e Maria Ermachkova

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

Arisa e Vito Coppola

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Morgan e Alessandra Tripoli

Lo spareggio finale è vede Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale contro Alvise Rigo e Tove Villfor.

Ballando con le stelle 2021, la classifica della sesta puntata

Ecco la classifica provvisoria della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2021 data dai voti della giuria:

Andrea Iannone – Lucrezia Lando con 65 punti Arisa e Vito Coppola e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo a pari merito con 49 punti Sabrina Salerno e Samuel Peron con 46 punti Morgan e Alessandra Tripoli con 43 punti Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale con 42 punti Alvise Rigo e Tove Villfor con 40 punti Federico Lauri e Anastasia Kuzmina con 39 punti Memo Remigi e Maria Ermachkova con 32 punti

Come sempre l’ultima parola spetta prima ad Alberto Matano che detiene il tesoretto dei 50 punti conquistati dai ballerini per una notte Lillo e Paolo Calabresi. “Allora se finora li ho dati premiali, devo dire che stasera le migliori performance sono state quelle di Sabrina e Arisa, ma penso che vada salvato qualcuno che occupa le ultime posizioni. Voglio dare un segnale proprio per chi come lui ci ha messo tanto impegno ed energia: il mio tesoretto va a Memo Remigi” dice il giurato a bordo campo. Il suo tesoretto però viene diviso, visto che la giurata popolare decide di dare i suoi punti a Federico Lauri: “voglio premiare qualcuno che si è dato tantissimo e che per me balla veramente bene e anche questa volta do il tesoretto a Federico“.

Questa è la classifica finale aggiornata con la somma dei voti della giuria e del voto popolare:

Andrea Iannone – Lucrezia Lando con 65 punti Federico Lauri e Anastasia Kuzmina con 64 punti Memo Remigi e Maria Ermachkova con 57 punti Arisa e Vito Coppola e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo a pari merito con 49 punti Sabrina Salerno e Samuel Peron con 46 punti Morgan e Alessandra Tripoli con 43 punti Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale con 42 punti Alvise Rigo e Tove Villfor con 40 punti