La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle 2021 è partita col botto. Quest’anno Milly Carlucci è riuscita a confezionare un cast davvero stellare che ha sorpresa i telespettatori di Raiuno (e non solo). La prima puntata è terminata con la prima classifica data dalla somma dei voti della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, GuillermoMariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni e dal televoto social del pubblico.

Ballando con le Stelle 2021: il racconto della prima puntata

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2021 è partita con un omaggio alla grande Raffaella Carrà. Poi la padrona di casa Milly Carlucci ha dato il via alla gara con l’esibizione della prima concorrente: Valeria Fabrizi conosciuta dal pubblico per il ruolo di Suor Costanza nella fiction cult “Che Dio ci aiuti”. L’attrice ha rotto il ghiaccio regalando al pubblico una performance sufficiente considerando anche i suoi 85 anni d’età. La giuria ha apprezzato, ma siamo certi che l’attrice può fare molto di più.

La gara è proseguita poi con il primo ballo di Fabio Galante e di Federico Fashion Style, ma entrambi deludono le aspettative e la giuria che si pronuncia con voti bassi. Poi è la volta di Memo Remigi che osa portando in pista una prova che convince la giuria e in particolare Selvaggia Lucarelli.

Parte benino Andrea Iannone, campione di Moto GP, ma la sua prima prova di ballo non convince la giuria come quella di Valerio Rossi Albertini. Albano, invece, balla sule note de “Nel sole” e catalizza l’attenzione del pubblico in studio nonostante il voto 0 di Guillermo Mariotto. Da sottolineare l’ottima partenza di Bianca Gascoigne che segna l’inizio della ‘gara’ vera, visto che finalmente i concorrenti vip cominciano a ballare sulla pista di Ballando. Molto bene anche Sabrina Salerno che si esibisce in un appassionato tango, Mietta in una sexy bachata, mentre Morgan regala la performance più bella della prima serata.

Convincono anche Arisa in una charleston davvero travolgente e l’ex rugbista Alvise Rigo che conquista la giurata popolare Rossella Erra, ma anche Selvaggia Lucarelli che prevede “è bravino e può diventare, puntata dopo puntata, bravissimo“.

Ballando con le Stelle 2021, classifica finale della prima puntata

Dopo l’esibizione di tutti i concorrenti, Milly Carlucci annuncia la prima classifica provvisoria data dai voti della giuria:

Morgan con 47 punti Mietta con 42 punti Bianca Guascoigne con 40 punti Sabrina Salerno con 38 punti Arisa con 35 punti Alvise Rigo e Memo Remigi pari merito con 33 punti Valeria Fabrizi con 27 punti Albano e Valerio Rossi Albertini pari merito con 24 punti Andrea Iannone con 22 punti Federico Lauri con 21 punti Fabio Galante con 14 punti

Prima di svelare la classifica finale, è il momento di scoprire a chi va assegnato il tesoretto da 50 punti vinto dal ballerino per una notte Pippo Baudo. A deciderlo è Alberto Matano che precisa: “le performance iniziali erano di livello inferiore rispetto a quello che abbiamo visto dopo. Ballando è un viaggio incredibile, ci sono artisti che si giocano una carriera e stasera per la difficoltà nella prova che ho visto, per l’intensità e la passione che ci ha messo questa sera il mio tesoretto va ad Arisa“. Milly Carlucci si rivolge alla giurata popolare Rossella Erra chiamata a confermare i 50 punti oppure no: “sposo la causa di Alberto Matano. Arisa mi ha conquistato e non posso che confermare questo tesoretto e questo è un incoraggiamento per lei, perchè so che il suo cuore e la sua anima balleranno per noi”.

Alla fine ARISA è la prima nella classifica provvisoria con 85 punti, ma bisogna ancora scoprire come ha votato il pubblico da casa tramite i social.

Ballando con le Stelle 2021: nessun eliminato

Milly Carlucci rivela la classifica finale della prima puntata di Ballando con le Stelle con le coppie che passano automaticamente alla seconda puntata:

Alvise Rigo e Tove Villfor

e Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

e Memo Remigi e Maria Ermachkova

e Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

e Andrea Iannone e Lucrezia Lando

e Fabio Galante e Giada Lini

e Sabrina Salerno e Samuel Peron

e Federico Lauri e Anastsia Kuzmina

e Albano e Oxana Lebedew

A rischio ci sono le coppie formate da: Morgan e Alessandra Tripoli, Arisa e Vito Coppola e Mietta e Maykel Fonts. La Carlucci sul finale, saluta la giuria di tecnici e popolare, e rivela: “abbiamo detto chi è passato alla puntata successiva e abbiamo tirato fuori tre coppie, ma loro sono le tre coppie più votate dal pubblico e guadagnano 10 punti di bonus per la prossima puntata”.

Nessun eliminato quindi nella puntata del debutto di Ballando 2021 che si preannuncia un’edizione tutta al femminile con tre indiscussi talenti: Arisa, Sabrina Salerno, Mietta. Ma attenzione anche a Morgan e Alvise Rigo.