L’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle è quasi finita, mancano pochi giorni al debutto della nuova stagione del programma condotto e portato al successo da Milly Carlucci. La conduttrice oggi ospite nel salotto televisivo di Mara Venier a Domenica In ha annunciato alcune novità della nuova edizione del programma, tra cui il nome del “Ballerino per una notte” della prima puntata.

Ballando con le Stelle: chi è il ballerino per una notte della prima puntata? L’annuncio di Milly Carlucci

Milly Carlucci a Domenica In ospite dell’amica di sempre Mara Venier è arrivata accompagnata da alcuni dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle e da alcuni concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione del programma. Tra gli ospiti l’attrice Valeria Fabrizi e l’ex rugbista Alvise Rigo.

Durante la puntata di Domenica In, Milly Carlucci ha annunciato il nome del “Ballerino per una notte” della prima puntata di Ballando con le Stelle. Il nome annunciato è quello di Pippo Baudo. Tra i ballerini per una notte ci sarà anche Mara Venier che ha accettato l’invito di Milly per il bis nella pista di Ballando.

✨ #PippoBaudo sarà "ballerino per una notte" nella prima puntata di #Ballandoconlestelle✨

Appuntamento a sabato 16 ottobre alle 20.35 su Rai1 e RaiPlay!@milly_carlucci #domenicain pic.twitter.com/kjC910jdeU — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 10, 2021

Quando andrà in onda la prima puntata dello show di Rai 1

Ballando con le Stelle debutterà sabato prossimo 16 ottobre 2021 in diretta su Rai1 in prima serata. La nuova edizione vedrà impegnati alcuni dei ballerini professionisti delle passate edizioni, ma anche alcuni volti nuovi.

Ballando con le Stelle 2021: il cast

Come sempre un cast variegato e di tutto rispetto quello di Ballando con le Stelle. In pista quest’anno troveremo le seguenti coppie formate da concorrenti Vip e ballerini professionisti: