Tutto pronto per Ballando con le stelle 2021: annunciate le coppie di ballerini e concorrenti del cast della sedicesima edizione del dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Siete curiosi di scoprire con chi balleranno Albano, Arisa e gli altri concorrenti?

Ballando con le stelle 2021: il cast dei ballerini al completo. Tutte le coppie

Si accendono i riflettori su Ballando con le Stelle 2021, il dance show di successo di Milly Carlucci in partenza da sabato 16 ottobre 2021 in prima serata su Rai1. Dopo l’annuncio del cast ufficiale dei concorrenti vip, in queste ore sono stati svelati anche le combinazioni fra concorrente vip e ballerini del dance show.

Ecco tutte le coppie di Ballando con le Stelle 2021: gli abbinamenti della sedicesima edizione. Albano dopo un serrato “corteggiamento” di Milly Carlucci ha accettato di indossare le scarpe da ballo e si farà guidare dalla maestra Oxana Lebedew, tra le new entry di questa edizione. Morgan, invece, ballerà con Alessandra Tripoli, mentre Valeria Fabrizi, per il pubblico televisivo la ‘Suor Costanza di ‘Che Dio di aiuti’, è in coppia con Giordano Filippo.

Bianca Gascoigne, la figlia del Gazza, scende in pista con uno dei ballerini più amati del programma: Simone Di Pasquale. Poi c’è la coppia formata da Fabio Galante e la nuova maestra Giada Lini. Una coppia definita “calda e bellissima” dalla padrona di casa. Arisa, invece, balla con Vito Coppola, mentre Memo Remigi con Maria Ermachkova.

Ma non finisce qui: Valerio Rossi Albertini danza con Sara Di Vaira, Sabrina Salerno con Samuel Peron, Federico Fashion Style con Anastsia Kuzmina, Mietta con Maykel Fonts e Alvise Rigo con Tove Villfor. Infine la coppia Andrea Iannone con la ballerina Lucrezia Lando.

Ballando con le Stelle 2021: i giudici e il ritorno di Alessandra Mussolini

Tutte le coppie di ballerini di Ballando 16 dovrà sottoporsi al giudizio della giuria composta anche quest’anno dalla Presidentessa Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. A bordo pista, invece, ritroveremo il giornalista Alberto Matano e la crimonologa Roberta Bruzzone.

Tra le novità di quest’edizione anche il ritorno di Alessandra Mussolini. La ex concorrente di Ballando, infatti, ricoprirà un ruolo assolutamente inedito. A rivelarlo è stato proprio Alberto Matano a La vita in diretta: “Alessandra tornerà a Ballando con le stelle! Chissà cosa farà, potrebbe essere la prima concorrente ad essere riammessa in gara!“. La Mussolini non ha specificato il suo ruolo, ma ha anticipato: “farò qualsiasi cosa, anche cose che riguardano i fatti tuoi” – lanciando anche una frecciata a Selvaggia Lucarelli dicendo – “potrebbe esserci la mia vendetta quest’anno“.

Che dire ne vedremo sicuramente delle belle!