Le grandi aspettative su Peperita a Bake Off Italia sono finite ancor prima di cominciare. Nella prima puntata di venerdì 4 settembre 2020, la prima drag queen nel cast del programma è caduta a terra dopo essere scivolata. Correndo verso il tendone, è inciampata, si è fatta male al ginocchio e l’infortunio ha richiesto l’intervento dei soccorsi in ambulanza.

Bake Off Italia 2020, la drag queen Peperita cade e si ritira alla prima puntata

Dopo essere caduta davanti ai giudici e agli altri concorrenti, è stata Peperita in persona ad annunciare ai telespettatori di Bake Off Italia 2020 la scelta di ritirarsi dall’amata trasmissione di Real Time.

«Fuori ufficialmente da Bake Off – ha detto – Peperita vi dà un glitterato bacio e appuntamento a prestissimo». Dunque, la rivedremo? Oppure l’esperienza tv della simpatica drag termina qui una volte per tutte?

Visto il piccolo incidente capitato all’inizio della prima puntata di Bake Off, la concorrente, il cui vero nome al maschile è Giacomo Liuzzi, non ha potuto prendere parte alle primissime prove previste per la nuova edizione:

la prova iniziale con la torta curriculum , che i concorrenti, divisi in due batterie da 8 partecipanti, hanno dovuto preparare per presentarsi al pubblico a casa e ai giudici (compresa la new entry “precisina” Csaba Della Zorza );

la prova salvezza, che ha visto gli aspiranti pasticceri a rischio eliminazione (Valeria, Elena, Elisabetta, Gino, Chiara, Fedele e Arturo, con questi ultimi 3 risultati poi i peggiori alla fine della puntata) alle prese con la preparazione di una piramide di macaron alta circa 50 cm.

Bake Off Italia 2020: l’eliminato della prima puntata e la nuova concorrente Maria

Nonostante Peperita sia finita fuori praticamente da subito, i concorrenti di Bake Off Italia 2020 non sono comunque scesi di numero. Dopo il ritiro della drag queen, infatti, la conduttrice Benedetta Parodi ha annunciato l’arrivo nel cast di Maria, la nuova concorrente da Caserta, che va a sostituire a tutti gli effetti il milanese con la passione per le esibizioni rainbow.

È dunque praticamente “volata”, tra l’imprevista caduta della drag Pepe e Chiara primo eliminato di Bake Off Italia 8, la primissima puntata della nuova edizione del format, tornato sì onda con il Covid, ma anche nel periodo in cui il fortunato canale di Discovery festeggia i suoi primi 10 anni di… «straordinaria realtà».