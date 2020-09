Parte ufficialmente, dalle ore 21.10 circa di stasera, venerdì 4 settembre 2020, Bake Off Italia 8, la nuova edizione del popolare cooking-show trasmesso da Real Time, anche quest’anno condotto da Benedetta Parodi, per un totale di 14 episodi, pari a 7 puntate in prima serata.

Bake Off Italia 2020, tra i concorrenti anche la drag queen Peperita

Da questo venerdì sera, i telespettatori di Bake Off Italia 2020 vedranno in azione anche i 16 concorrenti del programma. Tra questi, spicca il nome della drag queen Peperita, già dalla prima puntata nel cast della fortunata trasmissione di Real Time, targata Discovery e Banijay Italia. Parliamo di Giacomo, 37 anni da Milano, nella vita impiegato e di notte performer in divertenti spettacoli. «Partecipa – così si legge nella scheda di presentazione ufficiale – per diventare la prima Drag Queen pasticcera d’Italia e portare tutto il suo colore sotto il tendone».

Tra i partecipanti, però, ci sono anche: Arturo (36 anni, da Rimini, appassionato di tecnologia); Donato (36 anni, da Bologna, barman originario della Puglia); Fedele (44 anni, da Castrovillari, attore col sogno di aprire una pasticceria in Calabria); Gino (detto “Gino Pasticcino”, 25 anni, da Firenze, studente di Storia dell’Arte e mediatore culturale); Giovanni (24 anni, da Locate Varesino, tecnico informatico); Matteo (35 anni, da Milano); Philippe (25 anni, da Segno, fisioterapista).

Per le donne, invece, i nomi sono quelli di: Alessandra (38 anni, da Anzio, moglie e mamma); Alessia (28 anni, da Padova, maestra d’asilo); Chiara (34 anni, da Varano Borghi, foodwriter); Elena (20 anni, da Conegliano, diplomata in pasticceria); Elisabetta (59 anni, da Milano, impiegata bancaria); Monia (45 anni, da Folignano, ha allentato gli impegni di lavoro optando per la famiglia); Sara (28 anni, da Gallarate, designer); Valeria (28 anni, da Palermo, cantante lirica).

Bake Off Italia 2020: Csaba Della Zorza tra i giudici, la location e gli ospiti

A valutare le varie performance dei concorrenti di Bake off Italia 2020 saranno, come sempre, i giudici dell’amato programma di Real Time: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e la nuova giurata nel cast, nonché già volto di Cortesie per gli ospiti, Csaba Della Zorza. Toccherà a loro proclamare il nuovo vincitore della trasmissione.

Le prove creativa, tecnica e sorpresa, così come la proclamazione finale del miglior pasticcere d’Italia, salvo variazioni, come da regolamento, si sono tenute all’interno di Villa Borrometo d’Adda ad Arcore, in Lombardia, lì dove si svolge il programma di Real Time condotto da Benedetta Parodi. Quest’anno per la location si è voluto ricreare un ambiente caldo e accogliente: una sorta di casa eco-tropical-green, tra fiori, vimini e così via.

Ad affiancare i quattro giudici di Bake Off Italia, nel corso delle sette puntate, visibili sul canale 31 del digitale terrestre e in streaming su Dplay, saranno anche alcuni ospiti: Federico Fashion Style, Imma Polese e Matteo Giordano, Enzo Miccio, Chiara Maci, Martina Russo (che ha vinto l’edizione 2019), Chef Hiro, Gino D’Acampo e Sal De Riso.