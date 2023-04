Questa sera, Giovedì 20 aprile 2023 in prima serata su Italia 1, Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”, torna con un nuovo appuntamento di “Back to school”, il programma che porta noti personaggi del mondo dello spettacolo nuovamente tra i banchi della quinta elementare. Ecco di seguito le anticipazioni e gli ospiti del terzo imperdibile appuntamento.

“Back To School” con Federica Panicucci su Italia 1: anticipazioni e ospiti del 20 aprile 2023

Questa settimana a “Back to school”, programma condotto da Federica Panicucci, in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport sono “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Awed, Gabriele Cirilli, Elisa Esposito, Mietta e Francesco Pannofino. Tra loro tornerà inoltre anche Raffaella Fico, “Rimandata” durante la puntata andata in onda la scorsa settimana.

Maestrini e la Commissione di Back To School

A guidare i concorrenti nel loro percorso di studio e nell’apprendimento, come sempre, troveremo i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale.

A giudicare gli alunni Vip sarà compito poi della Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari. Il compito della Commissione è quello di sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.

“Back to school” è un programma RTI e Blu Yazmine

“Back to school” è un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine. Scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo. La regia televisiva del programma tv è affidata a Cristiano D’Alisera. La regia delle clip al campus è affidata invece a Giampaolo Marconato.