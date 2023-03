Cresce sempre di più l’attesa per la seconda edizione di “Back To School” che quest’anno avrà alla conduzione una nuova presentatrice. Quali sono le novità di quest’anno? Scopriamo assieme, chi è la conduttrice? Quando in tv e da chi è composto il cast.

Back to School 2023, al via su Italia 1 dopo il successo della prima stagione: quando in tv e conduttrice

Dopo il successo della prima edizione il reality torna sugli schermi di Italia 1, la rete giovane del Biscione. per un reality che va, un altro arriva. Se infatti la Finale del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 3 aprile, prepariamoci ad avere nella stessa settimana l’inizio di un altro reality, Back to School appunto. Quest’anno subentra a Nicola Savino alla conduzione, la bellissima e bravissima Federica Panicucci che tutte le mattine ci intrattiene con il suo Mattino Cinque.

Quando andrà in onda questa nuova edizione di “Back To School”? Save the date! Mercoledì 5 aprile, in prima serata, torna il programma di Italia 1 che farà rifare l’esame di quinta elementare a una classe d’eccezione.

Grande novità della seconda edizione: la conduzione di Federica Panicucci, che costringerà i Ripetenti vip a tornare sui banchi di scuola.

“Back to School”: da chi è composto il cast?

I 30 big che hanno deciso di mettersi in gioco sono:

Awed,

Cecilia Capriotti,

Ivan Cattaneo,

Alessandro Cecchi Paone,

Gabriele Cirilli,

Michele Cucuzza,

Luca Daffrè,

Jenny De Nucci,

Carmen Di Pietro,

Elisa Esposito,

Raffaella Fico,

Gigi e Ross,

Valeria Marini,

Justine Mattera.

E ancora, nel cast troviamo inoltre

Mietta,

Aldo Montano,

Elena Morali,

Maria Monsè,

Luca Onestini,

Francesco Pannofino,

Pierpaolo Petrelli,

Riki,

Katia Riciarelli,

Soleil Sorge,

Natasha Stefanenko,

Jo Squillo,

Ricky Tognazzi,

Beatrice Valli e Walter Zenga.

Molti i volti noti che sono passati da un reality all’altro. Sarà interessante vederli cimentarsi anche in questo nuovo reality. Dopo aver seguito le lezioni sotto l’attenta guida dei Maestrini – 13 bambini dai 7 agli 11 anni -, riusciranno a superare l’esame finale e a essere promossi?

Appuntamento quindi con Back to School seconda edizione da mercoledì 5 aprile 2023 in prima serata su Italia 1.

Trailer Back To School