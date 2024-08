Azzurro Storie di Mare Estate 2024: conduttore, ospiti vip e quando in tv

Sta per partire la quarta edizione di ‘Azzurro Storie di Mare Estate 2024‘. Il programma, che racconta le bellezze e le eccellenze della costa italiana, terrà compagnia agli spettatori per tutto il mese di agosto. Vediamo insieme quando andrà in onda e chi è il conduttore.

Al via Azzurro Storie di Mare Estate 2024: la data di messa in onda

Torna Azzurro Storie di Mare Estate 2024. Al centro della nuova edizione ancora una volta ci sono le meraviglie della costa italiana. La trasmissione andrà in onda, con la prima puntata, sabato 3 agosto 2024 su Rai 1 alle ore 12. Inizialmente era prevista per il 27 luglio ma l’emittente pubblica ha trasmesso Linea Verde estate. A guidare gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle acque cristalline, le tradizioni antiche e i mestieri storici del nostro paese, sarà Beppe Convertini.

Quali sono gli antichi mestieri a cui saranno dedicate delle puntate? Ci saranno i pescatori delle tonnare di Sicilia e Sardegna, il marinaio, il calafato, il maestro d’ascia e il rais. Ma tema centrale di Azzurro Storie di Mare Estate è anche la cucina, con Beppe Convertini che propone un viaggio culinario attraverso i sapori del mare. Non mancano le tradizioni e le festività legate al mare, oltre che le testimonianze di chi vive da vicino il territorio. Associazioni e cittadini che lavorano insieme per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dell’inquinamento marino e sulla pulizia delle spiagge.

Anticipazioni prima puntata e ospiti vip

In totale saranno sette le puntate che mostreranno le spiagge più belle e i borghi più antichi d’Italia ogni sabato alle 12. Nel corso del programma vedremo il fascino delle comunità costiere italiane, dalle loro tradizioni religiose alle feste popolari, passando per le sagre culinarie che esaltano le ricette marinare. Tra le feste popolari che vedremo nella quarta edizione c’è quella di San Pietro, patrono dei pescatori, e di San Silverio a Ponza.

La prima puntata partirà da Otranto (in provincia di Lecce), per vedere tutta la sua meravigliosa costa. Qui Beppe Convertini ha incontrato Orietta Berti. Ma non è l’unico vip che sarà presente nel corso del programma. Incontreremo anche Maninni, BigMama, Fred De Palma e Paola & Chiara che sveleranno aneddoti legati alle loro vacanze da bambini.