Luca Argentero è il protagonista di una nuova serie tv dal titolo ‘Avvocato Ligas‘. L’attore, abbandona momentaneamente il camice di Doc per indossare una toga. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Avvocato Ligas: la trama della nuova serie tv con Luca Argentero

Arriverà il prossimo anno, su Sky, una nuova serie tv con Luca Argentero. Tratta

dal romanzo “Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas” di Gianluca Ferraris (edito da Piemme), la fiction ruota intorno alla figura di Lorenzo Ligas. In questi giorni è stato pubblicato il teaser ufficiale della serie che sarà disponibile da venerdì 6 marzo 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su Now.

Ma qual è la trama di Avvocato Ligas? Luca Argentero veste i panni di un avvocato penalista di Milano che non rispetta molto le regole ma vive in maniera cinica e spregiudicata. La sua vita cambia quando viene licenziato dal suo prestigioso studio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere. Insieme alla sua giovane praticante Marta (piena di ideali), accetta quindi casi quasi impossibili da vincere. L’obiettivo è dimostrare, ancora un volta, di essere il migliore. Tutti sono innocenti fino a prova contraria e Lorenzo, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano lo sa bene.

Il cast della serie e il numero di episodi

Avvocato Ligas è prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures e diretta da Fabio Paladini. In totale sono gli 6 gli episodi che vedremo. La serie è scritta da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza, Francesco Tosco. Si tratta del primo legal drama Sky Original.

Nel cast oltre a Luca Argentero nel ruolo di Lorenzo Ligas, c’è Marina Occhionero (nei panni di Marta Carati) e Barbara Chichiarelli (in quello del Pm Annamaria Pastori). Presente anche la moglie di Argentero, Cristina Marino.