Stando alle rivelazioni rilasciate da Marco Salvati autore, sceneggiatore e firma di punta di programmi di grande successo, la prossima stagione di “Avanti un altro”, programma ideato e condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, potrebbe essere l’ultima.

Avanti un altro chiude? Marco Salvati: “La prossima edizione sarà l’ultima”

Ospite della puntata di “Casa Pipol”, podcast della pagina Instagram The Pipol News, Marco Salvati annuncia: “Probabilmente il prossimo sarà l’ultimo anno di Avanti un altro. Un po’ per volontà del conduttore e poi perché il programma ha fatto il suo percorso. Questa nuova stagione di Avanti un altro è stata molto fortunata, questo è il 12° anno”.

Ciao Darwin: partite le audizioni

Durante l’intervista, Marco Salvati rivela anche qualche anticipazione sulla prossima edizione di Ciao Darwin, che andrà in onda con una nuova stagione sempre su Canale 5, e che vedrà ancora una volta la conduzione del grandissimo Paolo Bonolis. “Abbiamo fatto le audizioni per il corpo di ballo, per tradizione noi abbiamo ancora il balletto”. Ha rivelato Salvati, passato da autore a capo progetto del programma.

Sempre in merito a Ciao Darwin, parlando delle squadre di concorrenti Salvati dichiara: “Le squadre saranno più attualizzate, riguarderanno anche il mondo web e dei social. Si ripeteranno ovviamente le storiche sfide. So che per Madre Natura stanno facendo i provini”.

L’autore di Avanti un altro rivela: “A Ciao Darwin avremo il pubblico arcobaleno”

Una delle novità della prossima edizione di Ciao Darwin riguarda il pubblico. “Sotto mia pressione e recepita molto volentieri da Paolo Bonolis, oltre al pubblico formato da soli uomini e quello formato da sole donne avremo quello arcobaleno, formato da un pubblico misto. In questo nuovo spicchio potrà esserci chi vuole sentirsi libero di tifare chi vuole”. ha rivelato durante l’intervista Salvati.

Le registrazioni delle nuove puntate della prossima edizione di Ciao Darwin partiranno ad aprile. Il programma andrà invece in onda in prima serata su Canale 5 dal mese di ottobre per dieci puntate.