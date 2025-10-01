Pronti a farvi travolgere da quiz assurdi, risate e personaggi fuori dal comune? Torna Avanti un altro 2025, il quiz show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le novità di questa nuova edizione!

Avanti un altro 2025, quando inizia la nuova stagione?

Ci siamo: da mercoledì 1 ottobre 2025, alle 18.45 su Canale 5, torna “Avanti un altro!”, il preserale più divertente della tv. A guidare la carovana, come sempre, Paolo Bonolis con il suo inseparabile complice Luca Laurenti. La nuova stagione numero 15 promette un mix di conferme e sorprese. Tra le chicche: il Bonus affidato a Luca Vetrone e due new entry nel leggendario Salottino. Ci sarà Sofia Bartoli, alias “La Veterinaria”, con domande sul regno animale, ed Elena Zhou nei panni de “La Cina”, pronta a mettere alla prova i concorrenti con quiz sulla medicina tradizionale e la cultura orientale.

Non mancheranno i grandi classici del programma che animano il minimondo con la presenza dalla Bonas Paola Caruso fino allo Iettatore Franco Pistoni. E ancora: confermati anche la “moglie” Giorgia Pianta, il Jolly Alessandro Patriarca e la Regina del Web Laura Cremaschi.

Avanti un altro 2025, il minimondo della nuova stagione

Nella nuova stagione di Avanti un Altro 2025 troveremo tanti altri personaggi del Minimondo. In squadra anche la Bona Sorte Viviana Vizzini, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo e molti altri. Ciliegina sulla torta: Carlo Romano, che oltre a “Rebus” interpreterà un nuovo personaggio, “Il Genio Inventore”. Format vincente non cambia e sul finale uno dei momenti più attesi: il gioco al contrario.

Per portarsi a casa il montepremi bisogna dare… 21 risposte sbagliate! Una follia geniale che ha reso il format un cult esportato dall’Italia fino in Brasile, Vietnam e Canada.

Insomma, risate garantite ogni sera: “Avanti un altro!” non si limita a essere un game show, è un mondo a sé, partorito dalla fantasia di Bonolis e Santucci e prodotto da RTI con Endemol Shine Italy.

L’appuntamento con Avanti un altro 2025 è come sempre su Canale 5.