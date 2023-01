In arrivo su canale 5 il preserale capitanato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un Altro! 2023. Un bel pò di novità nella nuovissima edizione del game show e anche molte new entry nel cast: da Sophie Codegoni, Giovanni Muciaccia a le Donatella. Seguiteci nella lettura e vi diremo, quando in tv, e i nuovi personaggi del Minimondo di Claudia Ruggeri, ovvero Miss Claudia che pone domande di cultura generale.

Quando in onda la nuova stagione di Avanti un Altro 2023?

Dal 9 gennaio 2023, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, alle ore 18.45 su Canale 5 al via “Avanti un altro!“. Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, ritorna per la dodicesima stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv affiancato da Luca Laurenti.

Il game show Avanti Un altro 2023, è un programma di punta dell’ammiraglia Mediaset che ha mandato anche in replica le puntate durante il periodo della pandemia. Tanto è vero che nel promo Tv i due conduttori, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, scherzano proprio su questo.

Avanti un Altro! 2023, la nuova stagione: arrivano Sophie Codegoni, Giovanni Muciaccia e le Donatella nuovi personaggi del salottino

Il game show è molo vario e “movimentato” non solo per la presenza effervescente di Bonolis – che tra l’altro è diventato nonno del piccolo Sebastiano da poco – ma anche per la presenza del cosiddetto Minimondo, l’affollato ‘salottino’ capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri), con persone comuni, al tempo stesso estremamente originali, che pongono ai concorrenti divertenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi.

Quali sono le novità e le riconferme del Minimondo di Claudia Ruggeri?

Come è noto alla produzione del programma partecipa la società SDL a cui fa capo Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, nonché opinionista in forza di Alfonso Signorini del Grande Fratello Vip 7. Nel cast, come sempre, la bona sorte Francesca Brambilla, la regina del web Laura Cremaschi e la dottoressa Maria Mazza. Quest’anno anche delle new entry. Chi sono?

La nuova Bonas Sophie Codegoni, che prende il posto di Sara Croce;

che prende il posto di Sara Croce; Giovanni Muciaccia conduttore televisivo e attore teatrale;

conduttore televisivo e attore teatrale; Le Donatella : Il duo musicale che ha tra l’altro vinto l’edizione dell’isola dei Famosi del 2015;

: Il duo musicale che ha tra l’altro vinto l’edizione dell’isola dei Famosi del 2015; Andrea De Paoli, di 37 anni che di professione fa il modello: anticipato anche da Sonia Bruganelli in una IG. Che sia lui il nuovo Bonus?

di 37 anni che di professione fa il modello: anticipato anche da Sonia Bruganelli in una IG. Che sia lui il nuovo Bonus? Dario Schellino che si aggiunge ai personaggi del salottino, un addicted della moda che darà del filo da torcere a tutti i fashion blogger d’Italia.

Al momento è noto che si registreranno 80 episodi inediti – salvo cambi di programmazione – che saranno mandati in onda nel preserale di canale 5 a partire da lunedì 9 gennaio 2023.

Avanti un Altro! 2023, arrivano Sophie Codegoni, Giovanni Mucciaccia, le Donatella e Andrea de Paoli

Come già detto, entra nel cast fisso di Avanti un Altro! l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex gieffina del Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni che prende il posto di Sara Croce, ormai “valletta” del Maurizio Costanzo Show.

La Codegoni proprio nel reality di canale 5 ha conosciuto Alessandro Basciano, con cui ha iniziato una relazione turbolenta ma poi sfociata in una storia d’amore fantastica, tanto che i due aspettano una bambina che si chiamerà Celine.

Anche le Donatella faranno parte del cast fisso del programma e a ufficializzarlo sono state le dirette interessate dal loro profilo ufficiale Instagram con la seguente didascalia:

“Liete di potervi annunciare che da Gennaio anche noi faremo parte della meravigliosa famiglia di @avantiunaltro_official ❤️”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

Anche Giovanni Mucciaccia entra nel cast fisso del Game show: conduttore e attore teatrale, Mucciaccia è noto per essere stato il presentatore di Art Attack su Disney Channel, uno dei programmi più seguiti del canale televisivo, tanto che acquisendo tanta notorietà viene trasmesso anche su Rai 2. Seguono poi altre conduzioni, tra cui anche Sereno Variabile estate.

E altra new entry di questa edizione è Andrea De Paoli di 37 anni che di professione fa il modello. Non è difficile immaginare – vista l’avvenenza del soggetto – che sarà il nuovo Bonus.

Invece per quel che riguarda le riconferme del cast fisso ritroveremo:

Matteo Braccani (momento fitness),

Alessandro Maria Bosio (personaggio dell’idraulico),

Francesco Nozzolino (XXL),

Claudia Ruggeri (Miss Claudia, con un nuovo look),

Inoltre, lo iettatore Franco Pistoni non sarà solo, ma al suo fianco ci sarà sua “moglie”, Giorgia Pianta.

Come da tradizione, in ogni puntata, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi, in un clima di allegria e leggerezza. Come di consueto, la sfida che incorona il campione della puntata è tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate.

Tutti i personaggi di “Avanti un altro!” sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e ‘scovati’ attraverso migliaia di casting in tutta Italia grazie a Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico.

Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia e Vietnam.

“Avanti un altro” è prodotto da Endemol Shine Italy per Mediaset.

Appuntamento quindi con Avanti un Altro! 2023 da lunedì 9 gennaio nel preserale di canale 5.