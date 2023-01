Cambio di programmazione Mediaset nella giornata di mercoledì 18 gennaio 2023: salta Avanti un altro, il preserale dell’azienda e Pomeriggio 5 si allunga. Seguiteci nella lettura e vi diremo i motivi per cui c’è questo stravolgimento del palinsesto.

Avanti un altro 2023, oggi 18 gennaio non in onda: perché? Il motivo per cui non va in onda la puntata

Stasera 18 gennaio la puntata del divertente preserale di canale 5, Avanti un altro! Non va in onda. Perché? Qual è il motivo? E’ molto semplice, oggi si disputa il match Milan – Inter per l’assegnazione della Supercoppa italiana 2023. Quindi, il TG5 sarà anticipato alle 19.00, mentre Pomeriggio Cinque si allunga.

Ecco dunque svelato il motivo per cui stasera 18 gennaio i due simpatici conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti non saranno presenti in video con la puntata del game show, Avanti un altro.

Cambio programmazione Mediaset 18 gennaio: salta Avanti un altro, Pomeriggio 5 si allunga

Avanti un altro, dunque non va in onda per dare spazio allo sport: stasera 18 gennaio si gioca il derby dei derby, Milan – Inter per l’assegnazione della Supercoppa Italiana 2023 che si svolge al King Fahd Stadium di Riad, in Arabia.

Ma se Avanti un altro viene cancellato – solo per oggi 18 gennaio 2023 – Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso si allunga fino alla messa in onda del TG5, alle ore 19.00 che anticipa invece di un’ora.

In breve, ecco come sarà il palinsesto di Canale 5, nella fascia pomeridiana del 18 gennaio 2023:

Ore 16:50 la soap spagnola Un altro Domani;

Ore 17.25 Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso;

Ore 19.00 il TG5 per l’informazione;

Ore 19,30 Striscia la notizina, ovvero un’edizione breve di Striscia la Notizia della durata di 15 minuti,

Ore 19:45, spazio per il pre-match tra Milan e Inter,

Ore 20,00 il derby Milan – Inter.

Quando torna in tv Avanti un altro?

Il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti torna in tv già giovedì 19 gennaio 2023 nel preserale di canale 5.