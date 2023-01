Per gli appassionati del calcio in tv un appuntamento imperdibile: si gioca la Supercoppa Italiana, il trofeo che dal 1988 vede sfidarsi la squadra vincitrice dell’ultimo campionato di Serie A, in questo caso il Milan, e quella della Coppa Italia (nel 2022 ha trionfato l’Inter). Scopriamo qualche dettaglio in più su dove e quando in tv.

Supercoppa Italiana: derby Milan – Inter: dove e quando in tv

Save the date! In Arabia, mercoledì 18 gennaio 2023 su Canale 5 c’è il derby Milan-Inter: in palio il primo trofeo dell’anno e sarà super derby in prima serata su canale 5! La sede scelta per disputare il derby è il King Fahd Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Ma non è la prima volta che viene scelta l’Arabia come sede della manifestazione: era già successo nel 2018 e nel 2019. Quindi è la terza volta nella storia, e potrebbero esserci anche altre edizioni.

La scelta di giocare a Riad, infatti, è nata dopo l’accordo tra la Lega di Serie A e il locale ente governativo per lo sport che avrebbe pronta un’offerta per ospitare le prossime sei edizioni. Tuttavia, ci sono anche altre città che hanno dato la loro disponibilità per ospitare la Supercoppa.

Supercoppa Italiana, il derby Milan – Inter: dove vederlo

Tutti pronti dunque, mercoledì 18 gennaio 2023, davanti alla tv a partire dalle ore 20.00 in diretta su Canale 5, ma anche in streaming su Sport Mediaset e Mediaset Infinity.

L’ultima volta che le due squadre milanesi si sono affrontate è stato il 3 settembre, nella gara di andata del campionato di Serie A (il ritorno sarà il 5 febbraio).

Supercoppa Italiana: Milan-Inter su Canale 5 mercoledì 18 ore 20.00

Alle ore 20.00 a più di 5.000 chilometri da Milano, l’Inter e il Milan giocano a Riad in Arabia Saudita, il derby che proclamerà la squadra vincitrice della Supercoppa. Tra i fuoriclasse in campo, Rafael Leão e Milan Skriniar, mentre è in dubbio la presenza di Marcelo Brozović.

Nella gara di andata, a vincere fu il Milan per 3 a 2, guidato da uno straripante Rafael Leão: l’attaccante portoghese fu allora autore di una doppietta. Alla difesa nerazzurra toccherà il difficile compito di fermarlo: a guidarla sarà lo slovacco Milan Skriniar, neocapitano interista, il quale, tuttavia, è al centro di una lunga trattativa per il rinnovo del contratto.

La Supercoppa Italiana si disputa fuori dai confini nazionali: chi ha vinto di più?

Certo fa strano che questa è la 12a volta che il trofeo si disputa fuori dai confini nazionali: si cominciò nel 1993 negli Stati Uniti e sono seguite altre edizioni in Paesi diversi dall’Italia.

Per quanto riguarda l’Albo d’oro della Supercoppa:

La squadra che ha vinto di più è la Juventus con all’attivo nove vittorie ;

; Segue poi in classifica il Milan con sette vittorie (non vince dal 2016);

(non vince dal 2016); Ed infine l’Inter, con sei vittorie, che ha vinto lo scorso anno battendo proprio i bianconeri.

A contendersi il trofeo quest’anno sono i rossoneri Campioni d’Italia, allenati da Stefano Pioli, e i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, che nella scorsa stagione si sono aggiudicati la Coppa Italia.