Tutto pronto per il quarto appuntamento con Avanti popolo, il talk show di informazione ed attualità condotto da Nunzia De Girolamo in prima serata su Rai3. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 31 ottobre 2023.

Avanti popolo, ospiti di Nunzia de Girolamo del 31 ottobre 2023

Martedì 31 ottobre 2023 dalle ore 21.20 va in onda la quarta puntata di Avanti popolo, il programma di Nunzia De Girolamo trasmesso su Rai3. Tanti e diversi gli argomenti di dibattito al centro della puntata di stasera: dall’educazione sessuale alla denuncia della violenza sulle donne. Argomenti di cui si discuterà in studio con la partecipazioni di ospiti e personaggi del mondo della politica e della cultura. Non solo, ospite della puntata per la prima volta la ragazza vittima della violenza di sette giovani al Foro Italico di Palermo lo scorso 7 luglio. La giovane ragazza ha accettato di raccontarsi, faccia faccia, con Nunzia de Girolamo ricostruendo quanto successo in quella terribile notte.

Ma non finisce qui, ospiti della puntata di stasera anche: il condirettore di Libero Pietro Senaldi, la scrittrice Melissa Panarello, l’onorevole Simonetta Matone e l’onorevole Angelo Bonelli. In apertura anche l’intervista di Nunzia De Girolamo al marito dell’insegnante di Prato che ha avuto un figlio da un suo alunno quattordicenne e che è stata condannata per avere avuto rapporti con un minore.

Avanti popolo, gli ascolti del programma di Nunzia de Girolamo

Tutti i temi e gli argomenti di dibattito e confronto della quarta puntata di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo saranno poi oggetto di giudizio del popolo in studio. Si tratta 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. A loro verrà posto una domanda chiara: è possibile perdonare una persona che ami, ma che commette un crimine? Spazio poi ai servizi e filmati realizzati dai giornalisti inviati in tutta Italia che cercheranno di approfondire e sviscerare i temi al centro della puntata. Da non dimenticare poi il pubblico da casa chiamato a dire la sua tramite il profilo instagram del programma e l’hashtag #avantipopolo.

Ma come vanno gli ascolti di Avanti Popolo? Il debutto del 17 ottobre 2023 ha fatto registrare 574 mila spettatori con uno share del 3,6%. Un pò meglio la seconda puntata con ospite in studio Fabrizio Corona: 742.000 telespettatori con il 4,28% . Infine il crollo della terza puntata con soli 432.000 spettatori per il 2.6% di share.