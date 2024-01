Avanti Popolo, il people show condotto da Nunzia De Girolamo, torna in prima serata su Rai3 con la prima puntata del nuovo anno. Ecco i temi, le anticipazioni e tutti gli ospiti della puntata in onda stasera, martedì 9 gennaio 2024.

Avanti Popolo su Rai3: ospiti di martedì 9 gennaio 2024

Martedì 9 gennaio 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con il people show condotto da Nunzia De Girolamo in prima serata su Rai3. Per la prima puntata del nuovo anno un’intervista esclusiva a Matteo Renzi per commentare l’attuale scenario politico in Italia. Spazio poi alle prossime Elezioni Europee con i possibili candidati, ma anche i recenti casi Pozzolo e Verdini al centro delle cronache delle ultime settimane. Il dibattito politico proseguirà con tanti ospiti in studio pronti a commentare i temi e le vicende più calde del momento. Tra gli ospiti della puntata di stasera: Simona Bonafè (PD), il condirettore di Libero Pietro Senaldi e il giornalista Maurizio Mannoni.

Ma non finisce qui, visto che si parlerà anche del recente Pandoro gate Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni. La nota influencer ed imprenditrice digitale è indagata per truffa aggravata con l’ad dell’azienda dolciaria Alessandra Balocco.

Avanti Popolo, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo: come partecipare

Nella puntata di stasera, martedì 9 gennaio 2024, di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo un parterre di ospiti variegato per commentare i temi della puntata. A discutere del caso mediatico legato a Chiara Ferragni ci sono: Alba Parietti, lo scrittore Fulvio Abbate, il linguista filologo e docente di comunicazione efficace Alberto Castelvecchi. E ancora in studio: l’influencer Ellen Ellis e, in collegamento da Milano, il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri.

Durante la puntata spazio anche a servizi filmati e collegamenti in diretta con gli inviati presenti su tutto il territorio italiano, oltre a conteunuti video da web e social. Da non dimenticare la presenza in studio del pubblico composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Infine anche il pubblico da casa è parte integrante del programma visto che può partecipare al dibattito attraverso la pagina Instagram @avantipopolorai, l’hashtag #avantipopolo, l’indirizzo email [email protected] e il numero whatsapp 3512945239.