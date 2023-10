Nunzia De Girolamo torna in prima serata su Rai3 con il nuovo programma “Avanti popolo“. Si tratta di un talk show di approfondimento chiamato a sostituire “Cartabianca” di Bianca Berlinguer approdato a Mediaset. Tutte le anticipazioni sul programma in partenza da martedì 10 ottobre 2023.

Avanti popolo è il nuovo talk show di Nunzia De Girolamo su Rai3

Al via da martedì 10 ottobre 2023 dalle ore 21.20 su Rai3 il nuovo programma di Nunzia De Girolamo dal titolo “Avanti Popolo“. Dopo il grande successo di “Estate in diretta” e “Ciao Maschio”, la De Girolamo è chiamata ad una grandissima sfida televisiva: un talk show trasmesso al posto di “Cartabianca” di Bianca Berlinguer. La ex politica italiana è consapevole che la collocazione televisiva non è delle più semplici, ma è pronta a tutto. “So che è una serata difficile per via della concorrenza e perché il pubblico della rete è un po’ smarrito dopo il trasloco di Bianca Berlinguer su Rete 4. Io però amo le sfide e ci sto già mettendo tutto l’impegno possibile” – ha precisato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

Il titolo del programma “Avanti popolo” richiama l’inno degli operai della prima metà del ‘900 e non è un caso. “Voglio rimettere il popolo davanti. In questa era dei social, che ha tolto la possibilità di guardarsi negli occhi, voglio riportare la gente a confrontarsi faccia a faccia con politici, giornalisti, scrittori e opinionisti” – ha anticipato la conduttrice ed ex politica italiana.

Avanti popolo di Nunzia De Girolamo, le anticipazioni della prima puntata del 10 ottobre 2023

Durante ogni puntata di “Avanti popolo”, il nuovo talk show di Nunzia De Girolamo, in studio ci saranno 100 persone divise per fasce d’età, istruzione, ideologia e classe sociali. Tutti pronti a confrontarsi su temi di strettissima attualità, ma anche politica, etica a e moralità. Tra i temi al centro del dibattito della prima puntata di martedì 10 ottobre 2023 la guerra scoppiata tra Israele e Hamas con collegamenti in diretta. Non solo, si parlerà anche di giovani e del loro rapporto con il sesso e il porno sul web. In studio la storia di Stefania Loizzi, la donna che ha denunciato il netturbino, l’uomo che l’avrebbe drogata e violentata.

Non mancheranno ospiti in studio: il direttore del Fatto.it Peter Gomez, i giornalisti Antonello Piroso e Fulvio Abbate. E ancora il cantautore Maldestro, l’attrice pornostar Malena e l’esponente di Pro Vita e Famiglia Maria Rachele Ruiu.

L’appuntamento con Avanti popolo di Nunzia de Girolamo è tutti i martedì in prima serata su Rai3.