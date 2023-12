Nunzia De Girolamo torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata di Avanti Popolo, il people show che si occupa di attualità, politica ed informazioni. Ecco i temi e gli ospiti della puntata di stasera, martedì 5 dicembre 2023.

Avanti Popolo su Rai3: ospiti di martedì 5 dicembre 2023

Martedì 5 dicembre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata del programma di Nunzia De Girolamo trasmesso in prima serata su Rai3. Al centro della puntata le ultime news sulla morte di Giulia Cecchettin, la giovane 22enne uccisa dall’ex fidanzato. A poche ore dal funerale della giovane vittima di femminicidio, si approfondirà ancora una volta il tema della violenza contro le donne. Ospite in studio la poliziotta Alessandra Accardo protagonista di una intervista. La donna, vittima di violenze, oggi è diventata testimonial nei licei per sensibilizzare i ragazzi su questo tema.

Non solo, spazio ad un tema di strettissima attualità: la sanità e la salute. Non è un periodo facile: dallo sciopero nazionale dei medici contro la manovra economica e in difesa del Servizio sanitario nazionale fino alla nuova ondata di polmoniti infantili che dalla Cina sono arrivate anche in Italia. Sempre a tema salute si parla della “pandemia silente” all’antibiotico-resistenza, una delle sfide sanitarie che più destano preoccupazione a livello globale.

Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo chiude?

Nella puntata di stasera di Avanti Popolo di Nunzia de Girolamo tantissimi temi interessanti e di strettissima attualità. A discuterne in studio tantissimi ospiti: il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini. E ancora: il professor Matteo Bassetti, la psicoterapeuta Stefania Andreoli, la giornalista Tiziana Ferrario, il magistrato Alfonso Sabella.

Non solo, spazio al commento commento del pubblico in studio composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Anche il pubblico da casa è chiamato a partecipare tramite i profili social, mail [email protected] e whatsapp 3512945239. Infine è stata confermata la chiusura del programma di Nunzia De Girolamo: Avanti popolo, infatti, chiude i battenti con un’ultima programma prevista nel mese di dicembre.