È un momento d’oro per il tennis italiano dopo la vittoria, dopo ben 47 anni, della Coppa Davis e la finale di Sinner ai Nitto Atp Finals 2023. Ora il numero quattro al mondo torna a giocarsi un posto tra i big agli Australian Open. Vediamo insieme quando inizia uno dei tornei del grande slam e dove vederlo in tv.

Al via gli Australian Open 2024, dove vederli in tv

Gli Australian Open sono il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam (insieme a Wimbledon, US Open e Open di Francia). La competizione sul cemento si terrà come ogni anno a Melbourne, in Australia, e vedrà l’inizio con i tabelloni principali da domenica 14 gennaio 2024. La finale femminile è prevista per il 27, mentre quella maschile domenica 28 gennaio (alle 9.30). Il detentore è Novak Đoković e il torneo si giocherà sul campo centrale del Rod Laver Arena, dedicata a uno dei più grandi giocatori della storia del tennis.

Ma dove verranno trasmessi in tv? Sarà possibile vedere tutte le sfide in diretta tv su Sky, ai canali 210-211 della lineup sportiva. L’evento sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky TV. E ancora sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da eurosport.it e Discovery+.

The seeds for AO 2024 have been released 👀👇https://t.co/dMrZfq9IAy — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2024

I tennisti in gara

Testa di serie n.1 del tabellone degli Australian Open sarà Novak Djokovic, seguito da Alcaraz, Medvedev e Sinner. Per l’Italia, partecipano al main-draw Musetti, Arnaldi, Sonego e Berrettini. Tra le donne, il nostro paese schiera Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Giorgi e Bronzetti. La campionessa in carica è Aryna Sabalenka. Non ci sarà Rafa Nadal, il tennista che doveva tornare a giocare dopo uno stop di un anno, si è nuovamente infortunato e ha lasciato il torneo. Il vincitore maschile e femminile si porterà a casa un assegno da 3,15 milioni di dollari australiani.