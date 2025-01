Jannik Sinner conquista la finale degli Australian Open 2025. Il numero uno al mondo punta a bissare il successo dello scorso anno nel primo dei quattro tornei annuali del Grande Slam. Scopriamo insieme contro chi giocherà e quando andrà in onda il match.

Australian Open 2025, Jannik Sinner è in finale: quando in tv

Dopo il malore avuto contro Holger Rune, Jannik Sinner vince in scioltezza ai quarti contro Alex De Minaur e in semifinale contro Shelton. Il tennista italiano ha infatti prima battuto l’australiano (numero 8 al mondo) per la decima volta su dieci incontri e poi ha avuto la meglio su Ben Shelton, numero 21 al mondo.

Ora Jannik Sinner dovrà cercare di bissare il successo dello scorso anno in finale. La sfida è prevista per domenica 26 gennaio 2025 sulla Rod Laver Arena a partire dalle 9.30, ora italiana. L’incontro tra Sinner e Alex Zverev, valido per le finali dell’Australian Open 2025, sarà trasmesso sui canali Eurosport 1 Hd e Eurosport 2 Hd, e in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. Sarà possibile vedere la finale anche in chiaro sul NOVE a partire dalle 9. Il match sarà anticipato dal prepartita con tutti i più noti volti del tennis di Eurosport (Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e

autorevoli opinionisti) e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Sui social Sinner ha espresso tutta la sua gioia:

“Finale! Grazie per l’energia e il supporto! Bellissimo essere di nuovo qui“.

Finaleeeee!!!! Thank you for the energy and support 🫶🏻🫶🏻 Amazing to be back @AustralianOpen 🇦🇺🦊 pic.twitter.com/4sWUVvHpwa — Jannik Sinner (@janniksin) January 24, 2025

Chi sono i finalisti

Ma chi sono i finalisti degli Australian Open 2025? Jannik Sinner in semifinale ha avuto la meglio dell’americano Ben Shelton che nei quarti aveva battuto Lorenzo Sonego facendo sfumare una semifinale tutta italiana. Il numero uno al mondo, che era il favorito, e dovrà vedersela con il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. A sorpresa a vincere il match è stato Alexander Zverev a causa del ritiro del serbo.

Fino ad ora Sinner ha vinto contro Jarry, Schoolkate, Giron, Rune, Alex De Minaur e Shelton. La finale maschile del torneo è prevista per domenica 26 gennaio. In finale anche il duo formato dagli italiani Simone Bolelli ed Andrea Vavassori.